Festival Bohémia: faire la bohème à Sherbrooke

Le premier (mini) festival Bohémia a eu lieu en 2015, au marché de la Gare de Sherbrooke, pour fêter le cinquième anniversaire de la chouette boutique Kitsch. Deux ans plus tard, à la demande générale, le rassemblement prend de l'ampleur. Il y aura encore plus de couronnes de fleurs, de henné et de macramé au parc Victoria, ce samedi!

Trois jeunes femmes sont à l'origine de cette célébration néo-peace and love: Jessika Wilson et Stéphanie Dubreuil, propriétaires de la boutique Kitsch, et leur bras droit, Pier-Anne Rouleau. Elles ont pour inspiration l'esthétique de festivals comme Osheaga et Coachella. «Ce qu'on aime beaucoup, c'est que les gens respectent le thème du festival dans leur manière de s'habiller. Ils embarquent vraiment», raconte Pier-Anne Rouleau.

Le festival est de plus en plus une entité indépendante du petit commerce de vêtements et d'accessoires de la rue Frontenac, avec de nouveaux partenaires, comme le Balnéa. Cette année, le trio a réussi à attirer une trentaine d'artisans des environs et d'un peu plus loin (bijoux, vêtements, produits de beauté bios, etc.), cinq écoles de yoga, des musiciens au répertoire varié et une demi-douzaine de restaurateurs pour sustenter les festivaliers.