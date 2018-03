C'est la relâche, dehors !

Les parcs nationaux, les stations de ski et les sites de plein air du Québec grouillent d'activités pour la relâche. Six activités choisies pour se mettre le rouge aux joues.

RANDONNÉE SOUS LES ÉTOILES

Plusieurs parcs nationaux proposent des randonnées à pied au clair de lune, à la seule lueur des flambeaux. C'est le cas au parc national du Mont-Mégantic, où la randonnée nocturne en raquettes, sur un circuit de niveau facile de 3,5 km, est suivie d'une soirée d'astronomie à l'ASTROLab. Les 3, 7, 8, 9 et 10 mars. Tarif : 28,25 $ par adulte, gratuit pour les enfants de 17 ans et moins en contexte familial. Réservation obligatoire. Aussi : une journée familiale est prévue le jeudi 8 mars, avec glissade, jeux gonflables, observation du soleil au télescope et sculptures sur neige, notamment.

RELÂCHE SUR PLANCHE

Les stations de ski sont nombreuses à proposer des programmations spéciales pour la relâche. Le Mont-Sainte-Anne est du nombre. Toute la semaine, la tire coulera à flots à la cabane à sucre située à mi-pente. À la base de la montagne : animation ambulante, patinoire et aire d'amusement pour les tout-petits. Au sommet : un très couru « bar » à bonbons. Aussi : rallye et yoga parents-enfants, ainsi qu'une ascension de la montagne à la lampe frontale pour les 16 ans et plus.

GLISSADE

L'offre est déjà grande au Village Vacances Valcartier avec le centre de glissade sur neige, le parc aquatique intérieur Bora Parc et l'Hôtel de glace. Cette semaine, d'autres activités viennent se greffer à la programmation : essai de vélo à pneus surdimensionnés (fatbike), patinage aux flambeaux, jeux de kermesse extérieurs, concours de dessins et soirée d'astronomie à l'Hôtel de glace (le 5 mars). Différents forfaits sont d'ailleurs offerts pour la relâche.

CONTES ET COMPAGNIE

Une foule d'activités sont prévues au parc national de la Jacques-Cartier, notamment des séances de contes autour du feu, avec guimauves grillées en prime. Aussi : Olymparcs d'hiver (où les participants sont invités à se transformer en loutre, en lynx, en mésange à raquettes !), rallye hivernal, randonnée guidée d'identification des pistes et des arbres, patinage aux flambeaux sur le nouveau sentier glacé et glissade en chambre à air. Les adultes peuvent aussi louer des vélos à pneus surdimensionnés.

AQUARIUM SOUS LA NEIGE

L'Aquarium du Québec prolonge ses heures d'ouverture pour offrir de longues journées d'activités. Le jour, le lieu s'est bonifié avec l'ajout d'un village des saveurs (avec cabane à sucre), d'une glissoire géante et de jeux gonflables. Des animations sont aussi prévues aux bassins des morses, des phoques ou des ours blancs. Le soir jusqu'à 21 h, un parcours extérieur avec structures illuminées vient s'ajouter.

DU QUOI ? DU YOONER !

La station de ski Mont Sutton propose plusieurs activités éclatées pour la semaine de relâche : slackline, graffitis sur casque, ateliers scientifiques farfelus, olympiades sur neige et... initiation gratuite au Yooner. Ce bolide des neiges est équipé d'un seul patin, d'un manche pour la direction et d'un siège sur lequel s'asseoir. Une glisse différente, mais pas exempte de sensations fortes, dit-on.

