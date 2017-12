Escapades des Fêtes

Vous serez nombreux à prendre la route pendant les Fêtes pour retrouver votre parenté aux quatre coins du Québec. Et si vous profitiez aussi du voyage pour faire des découvertes ? Nous vous proposons trois escapades : à Gatineau, à La Baie et dans le Vieux-Montréal.

GATINEAU - Le nom a changé et depuis l'été dernier, l'exposition permanente s'est bonifiée. Un fait demeure toutefois : le Musée canadien de l'histoire (jadis connu sous le nom de Musée des civilisations) reste quasi année après année le musée le plus visité du pays. Et sa popularité ne risque pas de s'essouffler.

En effet, ceux qui ont jadis visité cette institution muséale de Gatineau auront intérêt à y repasser avec l'inauguration, en juillet dernier, de la toute nouvelle salle de l'Histoire canadienne. Cinq années de travail ont été nécessaires pour transformer de fond en comble cette section, qui couvre le tiers du musée.

Désormais, c'est par le truchement de 1500 artefacts qu'est racontée l'histoire du pays. Une histoire qui débute bien avant l'arrivée des premiers Européens sur le sol canadien. Des premiers établissements humains à aujourd'hui, l'exposition permanente couvre 15 000 années de vie en temps de paix comme de guerre, de changements politiques et de luttes sociales.

Plus que l'Histoire avec un grand H, ce sont les petites et grandes histoires humaines qui fascinent et émeuvent les visiteurs dans cette exposition.

On pense à cette famille Shishalh qui aurait vécu il y a 4000 ans et dont les visages ont été reconstitués numériquement à partir d'ossements. Ou à ce minuscule visage d'ivoire, une sculpture vieille de plus de 3600 ans, qui constitue la plus ancienne représentation d'un visage humain au pays. Qui est donc cette femme tatouée ? ne peut-on s'empêcher de se demander.

Autres objets précieux exposés : les menottes portées par Louis Riel avant sa pendaison, l'astrolabe de Samuel de Champlain, un t-shirt porté par Terry Fox et même une église ukrainienne déménagée de l'Alberta.

On constate rapidement en déambulant dans les trois galeries déployées sur deux niveaux que, contrairement à ce qui arrive dans trop de livres d'histoire, les périodes sombres de l'histoire du pays n'ont pas été gommées et que le point de vue des vaincus et des trop souvent oubliés est ici présenté. Les Premières Nations, les anglophones, les francophones, les nouveaux arrivants, les membres de la communauté LGBT ; tous sont évoqués dans ce grand récit où le Canada n'a pas toujours les allures du « plus meilleur pays du monde », pour reprendre l'expression populaire. Il fallait du cran pour décider d'aller sonder ces eaux plus vaseuses ; l'exposition n'en est que plus pertinente et marquante.

ET LES ENFANTS ?

Malgré une volonté de garder les textes succincts, cette grande section du musée est surtout destinée aux adolescents et aux adultes ; les petits risquent vite de s'ennuyer. Ils ne sont pas en reste pour autant. Au contraire. Un musée entier leur est consacré et deux expositions temporaires leur sont actuellement destinées.

Au Musée des enfants, les petits visiteurs sont conviés à un tour du monde coloré. Passeport en main, ils passent d'un pays à l'autre, se glissant tantôt dans un costume de Bédouin, devenant plus tard débardeurs dans un port ou conducteurs d'un autobus au Pakistan. Les familles peuvent facilement passer deux ou trois heures dans cet univers où tout peut être manipulé, où tout est un prétexte à jouer.

Deux expositions temporaires - l'une qui débute, l'autre sur le point de se terminer - pourront aussi intéresser les enfants pendant la période des Fêtes.

La première s'attarde aux films d'animation signés DreamWorks : Shrek, Trolls, Dragons, Madagascar... L'exposition présentée jusqu'au 8 avril aborde les différentes étapes de production d'un film d'animation, de la création des personnages et des décors jusqu'à l'élaboration d'une histoire originale. Croquis, maquettes, bornes interactives, extraits de films et entrevues vidéo permettent de découvrir les coulisses de ces mégaproductions. Les « tables magiques » qui s'animent comme si une équipe de production était en pleine création sont particulièrement réussies. Cette exposition intéressera davantage les 8 ans et plus, en particulier ceux à qui les oeuvres de DreamWorks sont familières.

Les plus jeunes seront plus attirés par Hot Wheels - Vers le podium. Ici, ils peuvent s'amuser avec des dizaines de voitures miniatures, faire le ravitaillement d'une voiture de NASCAR ou utiliser un simulateur de course. Les adultes peuvent se tourner vers plusieurs stations pour découvrir la science à l'origine de la création de ces minibolides. Seul hic : l'exposition n'est présentée que jusqu'au 7 janvier 2018.