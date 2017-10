Semaine de relâche: profiter de l'hiver

Camps familiaux

Les camps de vacances pour les familles séduisent petits et grands. Profitons-en pour redécouvrir Les Grèves, fondée en 1912, ce qui en fait la plus ancienne colonie de vacances francophone en Amérique. Située à 70 km de Montréal, Les Grèves est ouverte à l'année et peut accommoder les petites familles à l'auberge comme les plus nombreuses dans un des chalets disposant de deux chambres. Pendant la relâche, plusieurs services y sont offerts, comme les camps familiaux avec repas et animation ainsi que les camps de jour pour les enfants. L'endroit dispose de 20 km de sentiers en forêt où on peut faire du ski de fond et de la raquette. C'est ouvert à tous, et on fait aussi la location d'équipement sur place.