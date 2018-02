Sur la route des villages perchés en Provence

Rouge et or à Roussillon

ROUSSILLON - Avec ses falaises rougeoyantes, le massif des Ocres est comme une tache colorée dans le paysage autrement blanc calcaire de la Provence.

On peut en admirer toute la palette de couleurs en empruntant le sentier des Ocres, auquel on accède par le petit village perché de Roussillon. Cette randonnée a été forgée dans l'immense gisement ocrier de la région, laissant le visiteur se balader entre les profondes falaises façonnées par la mer, les intempéries et les anciennes carrières d'ocre.

Deux sentiers sont proposés, le court - d'une durée de 30 minutes - et le long, qui prend environ une heure à parcourir. La randonnée est ponctuée de promontoires, d'escaliers, ainsi que de panneaux expliquant la morphologie du lieu.

En effet, cette teinte si particulière ne date pas d'hier: ses origines remontent à plus de 100 millions d'années, lorsque la Provence était ensevelie sous la mer.

Après le retrait des eaux, au contact de l'air, le fer que contenaient ces minéraux s'est oxydé, leur donnant ces couleurs ocre.

Selon l'heure du jour et l'éclairage, les falaises prennent des teintes allant du rouge au jaune en passant par l'orangé, le cuivré et même le violet. Le contraste avec le vert des arbres et le bleu du ciel n'en est que plus saisissant.

De la carrière au village

Recouvert de cette poussière ocre aussi, le village est situé à deux pas du sentier. Il vaut le détour pour ses façades rouges et ses petites rues en pente liées par des escaliers.

Classé lui aussi parmi les plus beaux villages de France, on y trouve le traditionnel bureau de poste, l'église, les cafés, les glaciers ainsi qu'un petit marché. La différence avec les autres villages, c'est que tout baigne dans cette lumière orangée conférée à Roussillon par l'un des plus grands gisements ocriers du monde.

D'autres sites semblables peuvent être visités dans le massif des Ocres, qui s'étend dans le Luberon. Mentionnons entre autres le Colorado provençal près de Rustrel, ou encore les mines d'ocre de Bruoux.