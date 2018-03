L'esprit de Vienne

Les sujets s'abandonnent devant le peintre, qui ne cherche pas à magnifier leur image. L'exposition est riche et présente notamment 300 dessins et lettres qui permettent de mieux cerner ce personnage complexe, amoureux fou de Wally mais qui préféra épouser Edith pour améliorer son statut social, et mort trop jeune, à 28 ans, de la fièvre espagnole. Non sans avoir d'abord affirmé: «Je suis allé au-delà de Klimt.»

Musique

«Ceci est une partition de musique.» La précision donnée par la musicologue Gabriela Petrovic n'a rien de superflu. L'oeuvre qu'elle désigne dans le hall de la Maison de la musique de Vienne n'a ni portée ni notes, rien de tout cela. Juste des carrés aux couleurs vives, alignés par douzaines, représentant chacun un ton différent (ou une note, donc). «Ainsi présentée, on peut apprécier différemment la musique et mieux saisir la logique sous-tendue par le compositeur (en voyant des groupes de couleurs se répéter, par exemple)», explique Gabriela Petrovic. Car le style musical associé au modernisme, le dodécaphonisme, développé par Arnold Schönberg au début du XXe siècle à Vienne, n'est pas le plus accessible à la première écoute. Une exposition au rez-de-chaussée permet de l'apprivoiser et d'en apprécier l'importance. Le reste du musée est par ailleurs des plus intéressants pour quiconque s'intéresse à la musique classique, avec plusieurs ateliers interactifs qui plairont aux enfants.

Architecture

«Quelque chose qui n'est pas pratique ne peut pas être beau.» On mesure mal aujourd'hui le séisme provoqué par l'architecte Otto Wagner quand il adopte cette position, alors que ses pairs ne connaissaient que l'opulence d'antan, les palais copieusement ornementés, les fla-fla. Otto Wagner, lui, préfère alors se mettre au diapason des besoins réels de la vie moderne avec un style plus épuré, qu'on admire encore aujourd'hui à Vienne, à la station de métro Karlsplatz ou - plus impressionnante encore - à la Caisse d'épargne postale, jugée si avant-gardiste avec sa structure apparente de béton et d'aluminium que Wagner n'obtiendra que peu de contrats après sa réalisation. En parallèle évolue Adolf Loos, qui pousse encore plus loin la chasse aux décorations, au point d'être surnommé «l'architecte qui a banni l'ornementation»: on ira sans faute voir la Looshaus, surnommée l'«immeuble sans sourcils» du fait de l'absence de relief sur sa façade, dont on peut également apprécier le stylisme intérieur, avant d'aller prendre un verre dans son American Bar.

Cafés

Les cafés de Vienne étaient, au tournant du XXe siècle, bien plus que de simples débits de boisson et de desserts très sucrés. C'est là que se réunissaient pour refaire le monde les artistes et les scientifiques. «En 1900, Vienne se distinguait par la forte cohésion de son élite, explique l'historien Carl E. Schorske dans le livre Fin de siècle à Vienne. Les frontières entre les sciences et les arts s'estompaient. Intellectuels, architectes, physiciens, designers [...] se rencontraient tous dans les cafés de la ville.» Plusieurs sont presque en l'état: on y entre comme on entrerait dans une machine à voyager dans le temps, on s'attable là où Freud l'a peut-être fait aussi, dans un décor dessiné par nul autre que Loos au café Museum. Et ils sont toujours d'actualité et très fréquentés: on y a croisé des ministres, des hommes d'affaires, des étudiants, et ils font même l'objet de débats politiques puisqu'ils sont au coeur de la première mesure annoncée par le nouveau gouvernement de droite élu l'automne dernier, qui compte lever l'interdiction partielle de fumer dans les lieux publics.