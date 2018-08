Des plages qui scintillent de couleurs

Le Carolinien collectionnait le verre de mer depuis deux décennies quand il a décidé de retourner à l'école pour apprendre à confectionner des bijoux avec ces trouvailles colorées. Aujourd'hui, pour son travail d'orfèvre, il s'est outillé de plusieurs instruments, dont une lampe fluorescente qui lui permet de déterminer l'origine de presque chaque morceau de verre.

Si un morceau de verre blanc s'illumine en rose orangé sous l'ampoule, il date au moins des années 20. Si un morceau devient jaune phosphorescent, c'est qu'il contient de l'uranium, un ingrédient interdit dans la fabrication de verre depuis les années 30.

Plus on connaît de détails sur l'histoire du verre, plus les bijoux de Pem prennent de la valeur. Et plus la couleur du verre est rare, plus les breloques seront chères. Les joyaux blancs, verts et bruns sont plutôt communs, alors que le verre jaune et rouge est extrêmement difficile à trouver. Orange? C'est l'ultime récompense d'un collectionneur!

« Pour vous donner une idée, j'ai trouvé plusieurs milliers de morceaux de verre de mer au fil des années. Dans ma collection, je n'ai que six morceaux rouges et aucun orange », dit-il.

Maintenant que Pem possède son entreprise de joaillerie, il passe un peu moins de temps sur les plages et un peu plus d'heures à joindre ses contacts partout dans le monde pour leur acheter leurs plus belles trouvailles. Les plages du nord de l'Angleterre, du sud de l'Espagne, de l'Islande et du Japon sont celles où l'on trouve les plus beaux trésors, à son avis.

Mais parmi sa collection, ce sont les morceaux qu'il a trouvés lui-même, près de chez lui, qu'il préfère.

« Même si j'ai moins de temps, c'est un loisir tellement important dans ma vie. Ma fille de 4 ans et moi, on adore se rendre sur la plage pour trouver de nouvelles pièces. On y va le plus souvent possible, le plus longtemps possible. »