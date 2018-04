Pod Manhattan: une (petite) chambre à Times Square

Avis aux amateurs de design et de confort à petit prix: un troisième hôtel Pod a ouvert récemment à Manhattan. Après le Pod 39 et le Pod 51, voilà que Times Square a désormais le sien.

Situé dans la 42e à l'angle de la 9e Avenue, à 600 m très exactement de Times Square et moins de 1 km du Madison Square Garden, de bon nombre de théâtres ou du musée de cire, ce dernier-né de la chaîne Pod est le plus central du lot. À peine plus loin (et toujours à distance à pied), se trouvent l'Empire State Building, le Rockefeller Center et Grand Central Station. Difficile d'être plus au coeur de l'action, quand on sait que le quartier est l'un des plus visités au monde, et qu'il y passe quotidiennement des centaines de milliers de personnes.

À cet égard, cette adresse est un véritable havre de paix. À l'intérieur, nul bruit de klaxon, point de foule. En revanche, on y retrouve la signature colorée des Pod, ainsi qu'un personnel franchement à l'avenant.

S'élevant sur 28 étages, l'hôtel compte 665 chambres. C'est, à ce jour, le plus grand de tous les Pod. À terme (il est encore en travaux), on y offrira même une nouveauté: 45 suites et un centre sportif, pour les séjours de plus longue durée.

On y pénètre en traversant une grande entrée vitrée, en grimpant dans un ascenseur (vitré toujours), pour atterrir au hall au troisième, où nous accueille une fresque colorée d'un artiste de Brooklyn (JM Rizzi). Ici, promet-on, se trouvera - à l'été - un tiki bar au goût du jour. En attendant, la terrasse, avec vue imprenable sur la ville, est déjà fort prometteuse.

Des airs de bateau

Étrangement, on se croirait ici davantage à bord d'un bateau. Si les chambres avaient déjà (aux Pod 39 et 51) des allures de cabines, cette nouvelle adresse pousse la note encore plus loin sur les étages, avec des couloirs étroits et des portes métalliques en prime.

Comme dans les autres établissements aussi, tout est pensé ici pour maximiser l'espace (petit, même selon les standards new-yorkais). Claustrophobes, s'abstenir: les chambres font à peine plus de 10 m2. Mieux vaut voyager léger, quoique l'espace demeure étonnamment bien aménagé: le lit est pensé pour pouvoir y glisser ses valises; au mur, plusieurs crochets pour manteaux et autres vestons; la salle de bains, aux murs givrés, donne une illusion de grandeur; sans parler de la fenêtre du plancher au plafond, avec vue sur l'horizon (et les gratte-ciel). Dans certaines chambres, les lits sont superposés et la toilette se trouve carrément dans le même espace que la douche.