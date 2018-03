The Crawford Hotel: une gare où l'on veut flâner à Denver

Notre verdict

Prix pour une nuitée

Les chambres sont offertes à partir de 195 $ US, plus taxes et frais (240 $ CAN).

Emplacement

Quartier LoDo, pour Lower Downtown, à 10 min à pied du centre-ville.

Services

WiFi, service de voiturier pour un déplacement à moins de 3 km de l'hôtel, une bière gratuite pendant le 5 à 7 au bar Terminal. Différents rabais pour les restaurants de la gare Union Station.

On aime

Le grand hall animé à toute heure de la journée. On sent qu'on loge dans l'un des endroits les plus branchés en ville. Les chambres sont spacieuses et décorées avec goût. Un train fait l'aller-retour entre l'hôtel et l'aéroport plusieurs fois par jour.

On aime moins

Si on se déplace en voiture, le stationnement coûte 45 $ par jour.

Un endroit à recommander pour...

Franchement tout le monde: familles, couples, gens d'affaires...