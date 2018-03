Un après-ski bien arrosé à Aspen

Les bouchons font «pop» par dizaines et le champagne vole dans les airs. Les skieurs grimpent sur leur chaise et se déhanchent sur des remix technos. Certains enlèvent leur chandail.

«On est le vendeur numéro 1 de Veuve Clicquot aux États-Unis. On passe plus de bouteilles que n'importe quel autre restaurant et on est ouvert seulement quatre mois par année», indique Ashley Hellstrom, gérante du Cloud Nine depuis deux saisons.

À une grande table, une quinzaine d'hommes dans la trentaine font lever le party plus que les autres. Ces Californiens qui travaillent dans le domaine de l'immobilier skient chaque hiver à Aspen. Cette fois-ci, ils ont acheté 76 bouteilles de champagne à 130 $ pièce. À eux seuls, ils ont dépensé 9880 $US (12 380 $CAN). C'est sans compter la nourriture et la bière qu'ils ont consommées avant de faire la fête.

À Aspen, les pistes ferment à 16 h. Vingt minutes avant, le DJ demande aux skieurs et aux planchistes de se diriger tranquillement vers la sortie et de descendre prudemment les pistes. Il joue un dernier remix, Sweet Caroline, qui enflamme la foule.

Quand la chanson s'arrête, les clients enfilent leurs vêtements d'hiver imbibés d'alcool et se dirigent docilement vers l'extérieur. Puis, ils skient malhabilement vers le bas de la montagne en se disant qu'ils viennent de vivre l'après-ski le plus électrisant - ou malaisant - de leur vie.