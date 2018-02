Culture et cuisine à San Antonio

14 h: Briscoe Museum

«Il était une fois dans l'Ouest...» La suite de cette histoire, on la découvre au musée Briscoe, consacré à la vie du Far West à l'époque des cow-boys, chercheurs d'or et grandes expéditions en territoires autochtones. On y présente des objets du quotidien - éperons, selles - élevés au rang d'oeuvres d'art, puis une belle collection de photos, alors que la photographie en était à ses balbutiements. «L'oeil du photographe, texan, a souvent romancé l'allure des Amérindiens, mais le résultat demeure très intéressant», dit Sharon Garcia, porte-parole du musée. Une vaste maquette retrace le combat de Fort Alamo, peut-être plus intéressante que la mission en soi.

Adultes: 10 $US, étudiants et aînés: 8 $US; gratuit pour les moins de 12 ans

16 h: La Villita

Du musée Briscoe, il suffit de traverser le canal pour se retrouver à La Villita, «la petite ville», en espagnol, où San Antonio a germé. Aujourd'hui, cet ensemble de petites maisons colorées accueille quelques cafés et boutiques d'artisanat, mais on nourrit de grandes attentes pour cet endroit: trois des chefs les plus réputés de la ville y ouvriront un restaurant d'ici deux ans, déclinant chacun un volet de la tradition culinaire de San Antonio. «Nous ne voulons pas que nos sites historiques deviennent de petits Disneyland, il faut être fidèles à notre histoire», dit Elizabeth Johnson.

18 h: Blue Star Complex

«United We Art». Habituez-vous, vous le verrez souvent, ce slogan, à San Antonio. «Nous faisons une place importante à l'art, c'est ce qui nous distingue», affirme Vanessa Hurd, responsable des festivités du tricentenaire de la ville. On le mesure d'autant mieux dans cette ancienne brasserie transformée en ateliers et galeries d'art contemporain. Plutôt désert le matin, l'endroit s'anime en fin d'après-midi et en soirée: on pourra casser la croûte sur place, à la Stella Public House, puis prendre une crème glacée à la mode. «Pour frayer avec les artistes, il faut aller au Liberty Bar, c'est leur repaire», dit Mary Heathcott, directrice de la galerie Blue Star.

Avec un peu de chance, vous serez à San Antonio un deuxième samedi du mois pour participer à l'une des «art walks» - balades artistiques - organisées par Andy et Yvette Benavides, un couple dévoué qui aide les artistes émergents en leur offrant des conseils, un atelier et parfois même un toit, dans leur galerie 1906. Un gros coup de coeur du voyage.