Découvrir l'art de rue à Bushwick

Au Cobra Club, on peut faire du yoga sur de la musique métal (non, nous n'avons pas essayé). The House of Yes présente des spectacles aériens et burlesques. Le soir, il suffit de suivre les hipsters pour aboutir dans des bars souvent sombres, où ça fête fort.

La troisième facette de Bushwick est industrielle. Cet immense territoire est rempli d'entrepôts toujours en fonction, d'où partent et où arrivent des camions. Voies ferrées et barbelés créent une ambiance urbaine et sauvage, comme ce groupe de jeunes assis sur des barils de métal autour d'un immense feu de bois, aperçu dans une cour d'usine.

On ne sait jamais sur quoi on va tomber à Bushwick. Et c'est là tout l'intérêt du quartier.

En arrivant de Manhattan, la meilleure façon d'explorer Bushwick est de débarquer sur la ligne de métro L (grise), quelque part entre les stations Morgan Avenue et Myrtle-Wyckoff Avenues. Les lignes J, M et Z traversent aussi le quartier.

Quelques adresses

> La Isla Cuchifrito (4920 5th Avenue): Un restaurant à service rapide pour goûter aux délices latinos du quartier.

> Roberta's (261 Moore Street): Pour de l'excellente pizza sur feu de bois dans une ambiance du tonnerre.

> The Bushwick Collective (intersection de l'avenue Saint Nicholas et de la rue Troutman): La plus grande concentration d'oeuvres murales de Bushwick.

> Fine & Raw Chocolate (288 Seigel Street): Une usine et boutique de chocolat de luxe en plein décor industriel.