Los Angeles, la ville des Anges, un escalier à la fois

La marche des «Pacific Palisades» commence près de la plage de Malibu et trace son chemin sinueux, composé d’escaliers et de petites routes, à travers un quartier cossu, à flanc de colline.

Sur plusieurs escaliers, on peut encore voir l’estampe du contracteur, ici Braun, Bryant & Austin, sur un escalier construit en 1927.

Au gré du chemin, les randonneurs peuvent en profiter pour admirer plusieurs points de vue sur Malibu et le centre-ville de Los Angeles, au loin.

On peut découvrir les différents escaliers de façon intuitive; mais pour une randonnée plus efficace, le site Secret Stairs LA recèle de suggestions de parcours à emprunter, avec maints détails sur certains bâtiments et maisons croisés au fil de la promenade.

