La féerie de Noël à Walt Disney World

Hollywood Studios

Des projecteurs sont mis à contribution à des endroits stratégiques pour plonger le parc dans une ambiance festive. Sur le boulevard Sunset, bordé de palmiers changeant régulièrement de couleur et supportant bien la neige qui tombe, les visiteurs n'ont d'yeux que pour la Tour de la terreur. Celle-ci s'anime tout au long de la soirée, se transformant (entre autres) en maison en pain d'épice et en cadeau. La cerise sur le gâteau: le spectacle Jingle Bell Jingle Bam!, où la projection d'images saisissantes sur le Chinese Theater et l'impressionnant feu d'artifice font vibrer la foule dans une atmosphère des Fêtes.

Jusqu'au 31 décembre

Epcot

L'Epcot International Festival of the Holidays est particulièrement intéressant dans la section du parc consacrée aux pays du monde. À leur façon, les 11 pays dispersés autour d'une étendue d'eau présentent certaines de leurs traditions pendant les Fêtes. La plupart proposent quelques mets, desserts et boissons typiquement servis à Noël, dans des stands s'apparentant à des camions de cuisine de rue. Au Canada, de la tourtière traditionnelle «canadienne-française» et de la bûche de Noël à l'érable, toutes deux assez bonnes, sont notamment offertes. Partout, les plats coûtent de 4 $US à 8 $US. À chacun de décider s'ils seront arrosés...

Jusqu'au 30 décembre

Disney Springs

Un peu à l'écart des magasins et des restaurants, le Disney Springs Christmas Tree Trail vaut le détour. À découvrir: 25 (!) sapins de Noël décorés de façon originale sur autant de thèmes tout droit sortis des films de Disney. L'attention portée aux détails pour représenter fidèlement chacune des histoires est incroyable, que ce soit Moana, La reine des neiges, Cendrillon, Lilo & Stitch, Peter Pan, La petite sirène, La Belle et la Bête, etc. Deux coups de coeur: la tresse blonde servant de guirlande dans le sapin de Raiponce et les tentacules rappelant Ursula coiffant le sapin consacré aux méchants.

Jusqu'au 7 janvier