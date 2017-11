Miami en cinq musées

On connaît Miami pour ses magnifiques plages, ses voitures exotiques et ses hôtels-boutiques luxueux fréquentés par les vedettes internationales. Au-delà du glamour, cette ville, avec près de 40 musées pour tous les goûts, a beaucoup à offrir. En voici cinq à visiter.

Haitian Heritage Museum

C'est pour souligner le bicentenaire d'Haïti que le Haitian Heritage Museum a été fondé en 2004. Au coeur de Little Haiti, quartier dynamique, coloré et accueillant qui gagne à être connu, le musée s'est donné comme mission de mettre en valeur le patrimoine artistique, culturel, littéraire, cinématographique et historique de la Perle des Antilles. Actuellement, l'exposition Rites of Passage, présentée en collaboration avec l'organisme National Museums of Kenya, propose cinq rites de passage de cinq cultures que l'on retrouve à Miami.

4141 NE 2 Avenue, local 105C

www.haitianheritagemuseum.org

American Museum of the Cuban Diaspora

L'énergie contagieuse de Miami est largement influencée par la culture latina, et la proximité de Cuba y est sans doute pour quelque chose. On n'a qu'à passer une soirée dans le quartier Little Havana pour le comprendre. Le musée de la diaspora cubaine, que l'on surnomme tout simplement The Cuban, présente les oeuvres de quelques-uns des plus prolifiques artistes, écrivains et penseurs cubains. Jusqu'en mai 2018, on y expose les oeuvres de Luis Cruz Azaceta explorant les thèmes du terrorisme, les dictateurs, la guerre et l'exil, lui-même ayant fui le régime de Castro à l'âge de 18 ans.

1200 Coral Way

thecuban.org