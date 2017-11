Liberty Hotel: le luxe dans une ancienne prison de Boston

Érigée en 1851, la Charles River Jail a été pendant plusieurs décennies une prison modèle avec des «clients» célèbres: Malcolm X, Socco et Vanzetti, et même certaines des premières suffragettes de Boston.

L'imposant bâtiment de granit était toutefois devenu désuet au début des années 70 et, après une révolte des détenus, le pénitencier a été graduellement fermé. L'hôpital voisin en a fait l'acquisition en 1991 avec l'obligation d'en préserver le caractère historique.

La plus grande partie de la prison est ainsi devenue le Liberty Hotel en 2007, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les fonctions passées du bâtiment sont encore bien évidentes!

Le client est accueilli au milieu du hall central, haut de cinq étages, sous la coupole qui couronnait la prison et d'où partaient les ailes de cellules. Quelques chambres ont été aménagées dans l'une de ces ailes, mais c'est surtout dans les aires communes qu'on a l'impression d'occuper les lieux qu'ont fréquentés les prisonniers.

Le Liberty Bar est dans le hall, alors que le bar Alibi a été installé au milieu des cellules prévues pour la détention provisoire, des fêtards nocturnes trop bruyants en particulier. Le restaurant Clink a conservé des éléments architecturaux des cellules, dont les barreaux de fer, et on peut y admirer les photos d'arrestations de certains pensionnaires célèbres de la prison. Le restaurant Scampo a été aménagé dans l'ancienne infirmerie et sa terrasse est installée dans ce qui était la cour intérieure.

Le Liberty fait partie de la Luxury Collection de la chaîne Starwood, et c'est évident dans les 280 chambres de la tour moderne de 16 étages de l'hôtel. Avec une literie confortable, des téléviseurs de 55 po, des salles de bains bien équipées et le WiFi gratuit, toutes les chambres sont luxueuses.

Un programme de rénovation de 11 millions a récemment permis de soigner la décoration et on retrouve maintenant du mobilier et des éléments inspirés de la prison. C'est toutefois surtout la vue qui fait la différence et, si vous en avez les moyens, il est préférable d'opter pour les chambres avec panorama intégral sur la ville et le fleuve Charles.