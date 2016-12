Découvrir les animaux fantastiques de New York

(NEW YORK) Après Harry Potter, l'auteure J.K. Rowling a enfanté, pour le grand écran seulement, un tout nouveau héros aux pouvoirs magiques, Newt Scamander (Norbert Dragonneau en français). Dans le film Les animaux fantastiques (Fantastic Beasts en version originale anglaise), le magizoologiste débarque à New York en 1926. C'est l'ère du jazz, des bars clandestins... Le film a été tourné dans les studios londoniens de Warner Brothers, mais les créateurs sont venus dans la Grosse Pomme trouver leur inspiration en visitant des sites bien réels. Visite de ces lieux magiques, revus par la magie du cinéma.

L'Étrange vitrine : Bergdorf Goodman

Quelle est la première adresse où irait se réfugier un niffleur, collectionneur boulimique de toute chose qui brille ? Au très chic Bergdorf Goodman ! Dans le film, on peut apercevoir dans la vitrine cette étrange créature remplir sa poche ventrale de bijoux, sous l'oeil médusé de Newt Scamander. L'entreprise s'est installée sur la 5e Avenue en 1928, dans ce qui fut jadis le manoir de Cornelius Vanderbilt.

Façades victoriennes : chez Tina et Queenie

Ces deux immeubles résidentiels voisins ont servi d'inspiration pour l'appartement de Tina et Queenie Goldstein. Construits en 1881 par William Waldorf Astor et son père John Jacob Astor III, ces bâtiments abritent désormais une agence littéraire. Si les immeubles ne peuvent être visités, les façades victoriennes méritent le coup d'oeil.

21-23, 26e Rue Ouest

La Banque : New York County National Bank

Pour Newt Scamander, c'est à la Steen National Bank que les ennuis ont commencé, avec la perte d'un oeuf sur le point d'éclore... Ce lieu central de l'intrigue est inspiré de la New York County National Bank et sa grandiose façade de calcaire. Dans les années 20, le lieu était bel et bien une banque. Il abrite aujourd'hui de luxueux appartements.

300, 14e Rue Ouest

Le Blind Pig: Rabbit Club

Un bar caché, où il faut actionner une sonnette pour pouvoir entrer ? Quelques-uns de ces vestiges de la prohibition ont subsisté à New York, comme ce bar spécialisé en bières importées, situé dans Greenwich Village. L'endroit a inspiré les créateurs du film pour le Blind Pig, ce bar clandestin tenu par le gobelin limite mafieux Gnarlak.

124, rue Macdougal

La station de métro : Métro City Hall

Sous l'hôtel de ville de New York se cache un des joyaux cachés de la ville : la station de métro souterraine City Hall. Fermée depuis 1945, elle n'est ouverte au public qu'en de rarissimes occasions. Son architecture, tout en courbes, a fait forte impression sur l'équipe de production. La station, avec son enfilade d'arches, a été fidèlement reproduite pour les besoins du film.

Le MACUSA: Woolworth Building

Ce bâtiment a été choisi par J.K. Rowling elle-même pour abriter le ministère de la Magie des États-Unis, le MACUSA. C'est la chouette sculptée au-dessus du portique qui l'a séduite... Dans le film, le bâtiment possède une porte secrète accessible seulement aux sorciers et sorcières. Jusqu'en 1929, année de construction du Chrysler Building, ce gratte-ciel était le plus haut de New York. Aujourd'hui, il compte plusieurs condos de luxe.

Chez Jacob : Tenement Museum

Le musée du Lower East Side est installé dans cet immeuble de chambres où s'entassaient des dizaines d'immigrants venus d'Europe. Ils pouvaient être 20 à vivre sur un étage, avec une seule toilette à leur disposition ! Ce bâtiment est resté vide pendant des années, si bien que le temps semble s'y être figé. L'équipe de production a visité les lieux pour dessiner l'intérieur de l'appartement de Jacob Kowalski.

97, rue Orchard

Bon à savoir

Ces lieux peuvent facilement être trouvés sans guide, mais ils sont éloignés les uns des autres. Il est aussi possible de faire une visite guidée en autobus inspirée du film Les animaux fantastiques et offerte par l'entreprise On Location. À noter : les arrêts n'ont pas toujours de liens directs avec le film et on ralentit à peine devant des sites significatifs. Toutefois, le guide projette des extraits du film et anime les passagers avec un jeu-questionnaire à propos du long métrage.

Durée : de deux heures et demie à trois heures Tarifs : 45 $ US par personne