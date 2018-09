Bons plans à La Canée

Pour vivre au rythme de la ville: Le Marché couvert

Habitants et touristes s'y pressent pour faire le plein de provisions aux étals de viandes, poissons, fromages, herbes ou épices.

Dans ce paradis pour épicuriens érigé en 1913 sur le modèle du marché de Marseille, les mille senteurs de la Crète nous ensorcellent.

On se procure, en vrac ou en sachet, origan, thym, sauge, basilic, menthe, dictame crétois (thé des montagnes), omniprésents dans la région.

On n'oublie pas le miel au thym et, surtout, «l'or vert», l'huile d'olive extravierge réputée dans le monde entier et qui serait à la base du fameux «régime crétois».

On dit d'ailleurs des Crétois qu'ils sont les plus grands consommateurs au monde, et plus de 35 millions d'oliviers sont cultivés dans l'île!