Bons plans à Beacon

Pour se dégourdir les jambes: Randonnée dans la montagne

Très reconnu dans la région, le Mount Beacon est la destination pour la randonnée en montagne dans les environs.

Le chemin est abrupt, mais on dit que l'effort est bien récompensé. En route, on croise les ruines de l'ancien chemin de fer incliné et d'un casino et, tout en haut, on peut profiter d'une vue spectaculaire sur le fleuve Hudson et la chaîne de montagnes Catskill.

Pour les plus aguerris, il est possible de monter au sommet d'une tour de guet qui rappelle par sa présence les signaux de feu qui avaient été envoyés durant la guerre d'indépendance pour avertir de l'arrivée des troupes britanniques.

C'est d'ailleurs de là que Beacon - qui signifie «signal lumineux» ou «flambeau» - tire son nom.