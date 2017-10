Bons plans à Kingston

Pour prendre un bain d'histoire: Croisière sur l'Island Belle

On se rend dans le petit centre-ville de Kingston pour monter à bord de l'Island Belle qui, 90 minutes durant, nous fait voguer sur le lac Ontario et dans les Mille-Îles du Saint-Laurent. Au fil de cette visite généreuse en détails historiques, on peut apercevoir Fort Henry (plus importante fortification à l'ouest de Québec), le Collège militaire de même que les îles Wolfe, Cedar, Simcoe et Milton. John A. Macdonald (le premier premier ministre du Canada) est le narrateur imaginaire de cette plongée dans le passé qui évoque entre autres l'époque de la prohibition au Québec et en Ontario, le rôle des loyalistes et la division territoriale des Grands Lacs entre les Britanniques et les Américains. Certes, le point de vue des Iroquois gagnerait à se déployer davantage, dans cet agréable bain d'histoire en des eaux clémentes et hospitalières. Billets à 30 $ pour les adultes et 15 $ pour les enfants.