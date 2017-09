Bons plans à Trastevere

Geneviève Décarie-Landry

Collaboration spéciale La Presse La Presse

Avec ses ruelles étroites garnies de balcons fleuris, de cafés et de trattorias et ses jolies places entourées de sublimes édifices Renaissance, le Trastevere, dont le nom signifie «au-delà du Tibre», demeure l'un des plus authentiques quartiers de Rome, fréquenté par les Romains autant que par les touristes. On peut y flâner à son aise et goûter tout le charme de l'art de vivre à la romaine.