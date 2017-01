Bons plans à Salta

Pour observer la richesse architecturale de Salta : les édifices coloniaux

Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, alors que Buenos Aires n'était qu'un campement oublié, les Espagnols ont fondé plusieurs villes dans le nord-ouest de l'Argentine. Salta a été l'une d'entre elles et compte aujourd'hui les édifices coloniaux parmi les mieux préservés d'Argentine. Parmi les plus intéressants, il faut noter la basilique San Francisco, qui se démarque avec sa façade rouge foncé et ses ornements dorés. Pour sa part, la cathédrale de Salta fait penser à un immense gâteau de fête au glaçage rosé et beige pastel. L'architecture des deux édifices est résolument baroque, et l'Argentine leur a attribué le titre de monument historique.