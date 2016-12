Bons plans à Prague

Pour un copieux repas: Restaurant Cestr

Végétariens, s'abstenir ! Les extraordinaires coupes de boeuf de ce restaurant lui ont valu une étoile au guide Michelin. La carte des vins est variée, la cuisine, véritable rencontre au sommet entre bonne tradition et modernité discrète, le décor, élégant et rustique à la fois. Que demander de plus ? Cestr, c'est la rencontre idéale entre produits du terroir et créativité culinaire. Recommandation ultime : le jarret de boeuf, à déguster à plusieurs, selon la taille des pièces disponibles, dans une ambiance décontractée, mais toujours chaleureuse.

www.cestr.ambi.cz

Pour voir un opéra: Théâtre des États

Peu de lieux sont aussi lourdement chargés d'histoire musicale que l'ancien opéra impérial : Mozart y a vécu et travaillé, offrant à la cour de Joseph II rien de moins que son célébrissime Don Giovanni, créé sur cette scène en 1787 et, quatre ans plus tard, son ultime opéra et véritable chant du cygne, La Clemenza di Tito. Surprenant pour nos sensibilités modernes, le théâtre lui-même est de petite taille, disposant d'à peine 700 places. Le lieu est entré dans la légende du cinéma, Miloš Forman y ayant tourné certaines scènes de son mythique Amadeus.

www.estatestheatre.cz

Pour un concert classique: Rudolfinum

Autres temps, autres moeurs, autre musique : 100 ans après Mozart, ce sont Dvořák puis Smetana, princes parmi les compositeurs tchèques, que l'empereur (reconnaissant leur incroyable popularité) élève au rang de trésors nationaux. Le Rudolfinum, extraordinaire monument de style néo-renaissance, a été leur temple des décennies durant et le théâtre de certains de leurs plus grands triomphes. Attention : en été, les concerts sont rares, sinon inexistants. Il faut se rabattre sur les visites guidées ou attendre la saison régulière de l'Orchestre philharmonique tchèque.

www.rudolfinum.cz

Visiter la plus grande église: Cathédrale Saint-Guy

Imposant exemple d'architecture gothique, la cathédrale Saint-Guy est notamment célèbre pour la magnifique collection des joyaux de la Couronne de Bohême, dont la célèbre couronne de saint Venceslas, réalisée en 1347 pour l'empereur romain germanique Charles IV. En plus d'être la plus grande église du pays, elle renferme aussi de nombreux trésors, dont plusieurs peintures et sculptures illustrant la vie de saint Venceslas, patron de la République dont le reliquat se trouve dans la chapelle portant son nom. La cathédrale est partie intégrante du château de Prague, aujourd'hui résidence officielle du président tchèque.

www.old.hrad.cz

Pour une expérience gastronomique: La Dégustation bohême bourgeoise

Ultime incontournable parmi les grandes tables locales, l'antre du chef Oldrich Sahajdak propose une interprétation contemporaine de la cuisine du pays dans un décor renversant. Le restaurant donne son nom au menu principal, une collection de sept plats dont les recettes sont tirées d'un livre de cuisine réputé de la fin du XIXe siècle ! Chaque plat est accompagné de son amuse-bouche respectif et les portions sont expertement dosées.

www.ladegustation.cz