Aubaines de la semaine

Vols

> Paris, France

Vol aller-retour Montréal-Paris. Avec une correspondance à Reykjavik. 535 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 11 au 18 juin. Avec Wow Air.

> Panamá, Panamá

Vol aller-retour Montréal-Panamá. Avec une correspondance à Toronto. 586 $ par personne (taxes et frais inclus, deux bagages enregistrés inclus). Du 30 mai au 13 juin. Avec Air Canada.

> Rome, Italie

Vol aller-retour Montréal-Rome. Avec une correspondance à Paris. 798 $ par personne (taxes et frais inclus, un bagage enregistré inclus). Du 6 au 20 juin. Avec Air France.

> Pékin, Chine

Vol aller-retour Montréal-Pékin. Avec deux correspondances à Calgary et à Vancouver. 879 $ par personne (taxes et frais inclus, un bagage enregistré inclus). Du 28 mai au 18 juin. Avec Air Canada.

Tout-inclus 7 nuits

> Cayo Coco, Cuba

Memories Flamenco Beach Resort (4 étoiles et demie). Hôtel familial situé directement sur une plage de sable blanc, plusieurs piscines extérieures, deux buffets et quatre restaurants à la carte. 815 $ par personne. Du 22 au 29 mai. Avec Sunwing.

> La Romana, République dominicaine

Hotel Whala Bayahibe (3 étoiles et demie). Complexe familial situé face à la mer et près d'une plage, 4 piscines, 1 buffet et 1 bar. 769 $ par personne, en occupation double (vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus). Du 11 au 18 juin. Avec Vacances Air Canada.

Forfaits

> Château Mont-Sainte-Anne, Capitale-Nationale

«Forfait Golf Le Grand Vallon»: nuitée d'hébergement, souper quatre services au Bistro Nordik, petit-déjeuner complet, ronde de golf au Grand Vallon. À partir de 180 $ par personne, taxes en sus. Du 4 mai au 14 octobre.