Aubaines de la semaine

Vols

> Shanghai, Chine

Vol aller-retour Montréal-Shanghai. Avec une correspondance à l'aller et deux au retour. 621 $ par personne (taxes et frais inclus). Du 7 au 20 avril. Avec American Airlines.

> Dublin, Irlande

Vol aller-retour Montréal-Dublin. Avec une correspondance. 535 $ par personne (taxes incluses, frais de bagages en sus). Du 7 au 17 mai. Avec Wow Air.

> Casablanca, Maroc

Vol aller-retour Montréal-Casablanca. Vol direct. 705 $ par personne (taxes et frais inclus). Du 12 au 25 avril. Avec Royal Air Maroc.

> Paris, France

Vol aller-retour Montréal-Paris. Vol direct. 686 $ par personne (taxes et frais inclus). Du 16 avril au 7 mai. Avec Air Transat.

Tout-inclus

> Cayo Coco, Cuba

Hôtel Playa Coco (3 étoiles et demie). 889 $ par personne, en occupation double (prix habituel: 1409 $, vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus). Hôtel familial situé sur la plage, sept bars, un buffet, trois restaurants, un bar laitier et un casse-croûte. Du 29 avril au 7 mai.

> Puerto Plata, République dominicaine

Emotions By Hodelpa Playa Dorada (4 étoiles). 1045 $ par personne, en occupation double (prix habituel: 1525 $, vol, chambre d'hôtel, taxes et frais inclus). Hôtel familial, piscine pour enfants et section privée pour adultes avec piscine, bar et jacuzzi, deux buffets, quatre restaurants et cinq bars. Du 5 au 12 avril.

Forfait

> Hôtel V, Gatineau

Forfait Escapade gourmande en Outaouais. À partir de 300 $ pour deux personnes, taxes et pourboires en sus. Nuitée en chambre tendance ou exécutive, avec départ tardif, petit-déjeuner, bon d'achat de 100 $ au restaurant-bistro Rumeur, accès au spa et au sauna, stationnement gratuit, cadeau de l'hôtel V.