TDA/H: des diagnostics troublés chez les enfants

Un couvercle sur le chaudron

Dans les écoles du Québec, de nombreux élèves sortent du lot. Ils se montrent distraits, parlent sans attendre leur tour, se braquent devant l'autorité ou encore bougent sans cesse. Ces enfants souffrent-ils d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDA/H)? «Ils ont l'air d'en avoir un, et peut-être qu'ils en ont un... mais il faut éviter de sauter aux conclusions», prévient le Dr Guy Falardeau, pédiatre et auteur du récent livre Tout ce qui bouge n'est pas TDAH.

«Moi-même, il m'est arrivé de faire cette erreur, poursuit le médecin. Par exemple, j'étais à une partie de baseball de mon petit-fils, je regardais un enfant et j'ai dit à ma femme: "Lui, c'est un vrai TDA/H!" C'est ça, le problème! On s'imagine que dès qu'un enfant est un peu agité, un peu impulsif et un peu différent, on dit qu'il est TDA/H.»

Or, des conditions comme l'anxiété et le trouble d'opposition entraînent des symptômes semblables à ceux du TDA/H. Un mauvais diagnostic nuit aux enfants qui souffrent d'autres problèmes, car ils ne reçoivent pas l'aide appropriée, déplore le pédiatre. «Oui, l'enfant à qui l'on prescrit un médicament contrôle mieux sa colère. Mais elle reste là, la colère. C'est comme un chaudron sur le feu sur lequel on ferme le couvercle. Il n'y a rien qui sort, mais l'eau bout encore. Imaginez la crise quand ça saute...», illustre le médecin. Ces enfants et leurs parents ont besoin d'une aide spécifique, et vite, répète-t-il.

Fait-on souvent fausse route? Le Dr Falardeau ne peut pas chiffrer le nombre de diagnostics incomplets, mais il affirme que le système de santé ne permet actuellement pas de dresser le portrait complet, rigoureux et rapide de tous les enfants en difficulté.

Les listes d'attente pour les évaluations dans le réseau public s'allongent. Devant des enfants qui présentent de grandes difficultés scolaires, sociales et familiales, plusieurs médecins ne disposent alors que de questionnaires qui leur donnent une idée des symptômes éprouvés par les jeunes patients.

On peut alors avoir des doutes qu'il s'agit d'un TDA/H; une évaluation beaucoup plus exhaustive permet de déterminer si un autre problème de santé entraîne les difficultés de l'enfant ou si, en effet, il a bel et bien une condition neurologique qui affecte son attention et la maîtrise de lui-même.

Un trouble qui existe

S'il s'inquiète des mauvais diagnostics, le Dr Falardeau précise que non, le TDA/H n'est pas une invention. «Ça existe! J'en ai vu des milliers!», lance-t-il.

«Le TDA/H n'est pas une religion à laquelle on croit ou non. Le TDA/H est un problème que l'on retrouve chez un grand nombre d'individus et qui leur empoisonne la vie.»

Et ceux à qui on diagnostique à tort un TDA/H n'ont-ils pour leur part qu'un besoin de bouger davantage? «Non, non, non, non... Ces enfants-là ont des problèmes aussi. Des vrais. Ils sont souffrants. C'est pour ça que les médecins sont mal pris: on n'a pas les ressources pour les aider.»

La présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Christine Grou, abonde dans le même sens. «Cliniquement, on a du travail à faire sur le TDA/H», souligne-t-elle.