Un macchiato pour mon ado?

La consommation de boissons énergisantes chez les jeunes fait jaser depuis des années. Étrangement, alors qu'on décriait le Monster ou le Red Bull, le bon vieux café, lui, plus socialement accepté, est plutôt passé sous le radar. Or, entre une carte-cadeau de leur café préféré et un après-midi au café du quartier, voilà que de plus en plus de jeunes enfilent les lattés, macchiato et frappuccino glacés, sucrés ou vanillés. Faut-il s'inquiéter? Six choses à savoir.

Les chiffres

Soixante-treize pour cent des jeunes consomment de la caféine chaque jour. C'est ce que révèle une des rares études sur la question, réalisée par l'American Academy of Pediatrics, en 2014 lors d'une recherche menée chez les 2 à 22 ans. Sous toutes sortes de formes: colas, chocolats, cafés, thés, boissons énergisantes. Ce qui a changé dans les dernières années, c'est la source de cette caféine. Contrairement aux années 90, les jeunes boivent aujourd'hui moins de sodas et davantage de café. Et cela, l'industrie l'a aussi constaté: une étude américaine publiée en mars par la National Coffee Association révèle que c'est chez les jeunes que l'augmentation de la consommation de café est la plus marquée : de 23 % de buveurs de 13 à 18 ans en 2014, ils étaient 31 % en 2016 et 37 % cette année.

Il y a plus: une étude de la firme américaine Piper Jaffray réalisée en 2014 auprès de 7500 adolescents a conclu que ceux-ci dépensent de plus en plus dans les restaurants, de moins en moins pour les vêtements. Et quel est leur restaurant préféré? Vous l'avez deviné : Starbucks.

Les recommandations

Le café est l'une des boissons énergisantes les plus consommées dans le monde, toutes cultures et tous âges confondus. Même si la caféine est considérée comme «sans risque» en petite quantité par Santé Canada, reste que ses effets négatifs sur les jeunes sont à ce jour plutôt méconnus, puisque la plupart des recherches ont été effectuées sur des adultes. Au Canada, on conseille aux adultes de ne pas dépasser trois tasses de café par jour. Quant aux enfants, les recommandations sont faites en fonction de leur âge et de leur poids. Par exemple, de 4 à 6 ans, ils ne devraient pas consommer plus de 45 mg de caféine par jour, l'équivalent d'une petite canette de cola. Quant aux ados, on suggère de ne pas dépasser 2,5 mg de caféine par kilogramme de poids corporel. Un adolescent de 55 kg ne devrait donc pas dépasser 137,5 mg par jour, l'équivalant d'un petit café chez Tim Hortons, illustre un document de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Les préoccupations

Ça a l'air tout simple sur papier, mais en pratique, ça l'est nettement moins. D'abord, qui connaît véritablement la teneur en caféine de son petit, moyen ou grand café?

Les risques de dépasser les limites prescrites sont réels. Le National Council on Strength and Fitness (NCSF), une association américaine de professionnels en matière d'activité physique (dont des nutritionnistes sportifs), s'est intéressé à la consommation des ados. Dans un document sur le sujet, le NCSF révèle que si un Pepsi ne contient que 38 mg de caféine, un latté grand format (grande) chez Starbucks en contient 150 mg, et un café filtre, aussi grand format, 320 mg! Et c'est là que repose l'essentiel des préoccupations: dans les années 80, précise l'organisme, les enfants ne buvaient qu'une canette de cola par jour, soit 38 mg de caféine. Aujourd'hui, on estime qu'ils consomment en moyenne 100 mg par jour. Les mokas glacés, lattés vanillés et autres boissons caféinées populaires auprès des jeunes sont offerts dans des formats géants, et sont souvent si sucrés qu'ils maquillent le véritable goût du café, ce qui permet d'en avaler des quantités astronomiques.

«C'est à la mode et le goût amer du café est maquillé par le sucre et le gras, on goûte donc moins, mais on a les effets! Mais dans 500 ml de café glacé, il y a une quantité de caféine importante!», indique Marie-Josée Leblanc, nutritionniste chez Extenso.