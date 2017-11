L'autre partition de Kid Koala et de Karl Tremblay

Les deux musiciens profiteront de la première édition du Montréal Expo Gaming Arcade (MEGA), qui a lieu samedi et dimanche au marché Bonsecours, dans le Vieux-Montréal, pour présenter leur bébé.

Pour Karl Tremblay, l'occasion est belle d'utiliser sa notoriété pour faire mousser un événement qu'il qualifie de « premier rassemblement pour le public » dans ce domaine.

« Les gens vont pouvoir jouer, les enfants de moins de 12 ans peuvent y entrer gratuitement et une cinquantaine de studios y seront. »

- Karl Tremblay

MEGA, organisé par la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec, fait la part belle aux quelque 200 petits studios de la province, se réjouit-il. Officiellement depuis février dernier, le chanteur fait partie du groupe, à la suite du lancement d'un petit jeu en apparence très simple, Gauche-Droite : Le Manoir. Le jeu, une idée originale pour laquelle lui et sa conjointe Marie-Annick Lépine ont composé la musique, a connu « un pas pire succès », dit-il.

SEPT ANS DE TÉLÉVISION

Cette fin de semaine, c'est plutôt en tant que directeur de la création de Triple Boris, un petit studio de développement, qu'il célèbre le lancement d'un deuxième jeu, Tiny Derby. « Il nous est arrivé presque terminé, je n'ai fait que quelques petites modifications », précise Karl Tremblay.

Pour ceux qui s'étonnent que le chanteur d'un groupe aussi connu que les Cowboys Fringants ait le temps d'avoir une deuxième carrière, il rappelle que l'industrie de la musique n'est plus vraiment ce qu'elle était.

« Nos shows ont généralement lieu les vendredis et samedis, et après 20 ans, nous n'avons plus besoin de pratiquer à tout bout de champ. Disons que ça laisse du temps pour autre chose. »

- Karl Tremblay

Les jeux vidéo sont une passion qui remonte à loin, raconte-t-il, lui qui a collaboré pendant sept ans à la défunte émission de Denis Talbot. « Je prenais les jeux les plus obscurs, ça m'a aidé à développer un amour pour les jeux plus innovants. Je joue parfois à des AAA, mais c'est comme dans la vie : je vais voir des films de superhéros et aussi des films plus surprenants. »

DANSE ET JOUE

Pour le DJ Kid Koala - Eric San de son vrai nom -, la table est mise pour offrir en primeur aux visiteurs de MEGA le jeu sur lequel il planche depuis trois ans, Floor Kids. Ce jeu décidément très mignon, dans lequel on se lance dans des compétitions de danse, a déjà reçu sa part de récompenses même s'il n'est pas encore en vente. Il devrait l'être dans les prochains mois pour la console Switch de Nintendo.

L'animation très colorée est une oeuvre de Jonathan Ng. Côté son, de la musique aux transitions en passant par les bruits dans les menus, tout a été conçu par Kid Koala qui se dit particulièrement fier du résultat. « C'était tout un travail de trouver le bon son, celui qui allait être répété sans devenir agaçant. »