Tuée par une voiture autonome d'Uber: qui est responsable?

« Aujourd'hui, on sait que des algorithmes sont capables de prendre d'excellentes décisions dans les domaines dans lesquels ils sont compétents, dit M. Dilhac. Par exemple, en cancérologie, l'intelligence artificielle est beaucoup plus fiable que la plupart des médecins.

« Le processus de consultation s'étire jusqu'en mai, dit-il. À partir du mois de juin, on regardera toutes les recommandations qui se recoupent et qui risquent d'avoir le plus grand impact sur la vie des Québécois. »

« Ce qui m'inquiète, c'est que les services de police du monde entier ont de plus en plus recours à des systèmes de prédiction et de profilage basés sur l'IA, et que ces derniers reproduisent les biais du passé, par exemple envers les minorités ethniques. » - David Décary-Hétu, professeur au département de criminologie à l'Université de Montréal et animateur de l'atelier portant sur la justice et l'IA

« Les changements technologiques liés à l'intelligence artificielle vont bouleverser nos vies et l'idée derrière la Déclaration de Montréal, c'est que tout le monde, pas seulement les spécialistes, a quelque chose à dire sur ces changements », dit Marc-Antoine Dilhac, instigateur du projet et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éthique publique et théorie politique.

Trois questions à Martin Gilbert, éthicien et coordonnateur du comité scientifique de la Déclaration de Montréal.

POURQUOI UNE DÉCLARATION DE MONTRÉAL SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SI D'AUTRES INSTANCES, COMME L'ÉVÉNEMENT BENEFICAL AI AVEC DE GRANDS NOMS COMME L'ASTROPHYSICIEN STEPHEN HAWKING ET L'ENTREPRENEUR TECHNO ELON MUSK, SE SONT DÉJÀ PENCHÉES SUR LE MÊME SUJET ?

Ce n'est pas forcément mal d'avoir plusieurs personnes qui réfléchissent en même temps à un même sujet. La spécificité de la Déclaration de Montréal, c'est d'être organisée autour de sept grands principes : le bien-être, la justice, l'autonomie, la vie privée, la démocratie, la connaissance et la responsabilité.

QU'EST-CE QUI VOUS FAIT LE PLUS PEUR AU SUJET DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ?

La chose qui m'inquiète le plus, c'est le pouvoir économique et en information que certaines entreprises comme Google, Amazon, Facebook et Apple sont en train d'accumuler. Chacun de ces services bénéficie du fait d'avoir réussi à s'implanter en premier pour se maintenir en situation de monopole : je suis sur Facebook parce que tous mes amis sont sur Facebook.

Aussi, c'est un type de technologie qui recueille énormément d'information sur les gens, et qui provoque une concentration de richesse entre quelques mains seulement.

Une autre inquiétude, mais c'est aussi un espoir, est liée aux pertes d'emplois provoquées par l'automatisation croissante des tâches sur le marché du travail. Ça risque de toucher tout le monde.

Pour certains, ça peut signifier tout simplement de déléguer des tâches moins intéressantes à des algorithmes. Le fait d'avoir besoin de moins d'humains pour réaliser le même travail, en soi, c'est un enrichissement lié à l'accroissement de la productivité.

En revanche, il faut s'assurer que cette nouvelle richesse soit répartie équitablement.

ENTRE LES HISTOIRES D'HORREUR TECHNOS - COMME CELLES DE LA SÉRIE BLACK MIRROR SUR NETFLIX - ET LA RÉALITÉ, OÙ EN EST-ON ? QUELS SONT LES DANGERS ACTUELS QUE PRÉSENTE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ?

On entend souvent parler du danger qu'une superintelligence se développe - même si on en est encore très, très loin - et qu'elle décide de mettre les humains en esclavage, un peu comme les humains ont mis d'autres espèces en esclavage. Mais là, on fait un peu de projection, on s'imagine qu'une superintelligence ferait la même chose que nous si on était à sa place, soit chercher à dominer le monde. Mais ce n'est pas du tout sûr que c'est ce que ferait une superintelligence...

Et encore, on est très loin d'un tel scénario, puisque tout ce qu'on est parvenus à développer, ce sont des intelligences très étroites, qui sont capables de prendre des décisions dans des domaines précis, comme jouer aux échecs, et qui le font parfois de façon plus efficace qu'un être humain. Mais nous n'avons pas d'intelligence générale qui serait capable de passer d'un domaine à l'autre et d'en faire la combinaison comme le fait l'intelligence humaine.

Des exemples d'enjeux soulevés par l'intelligence artificielle

Devrait-on développer une IA capable de ressentir du bien-être ?

Faudrait-il mettre en place un ou des labels « éthiques » pour les IA, les sites web ou les entreprises qui respectent certains standards ?

Qu'est-ce qu'une IA pourrait faire en votre nom ?