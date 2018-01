 Apple sortira son HomePod le 9 février, avec retard 

Apple a annoncé mardi que son enceinte connectée HomePod sortirait finalement le 9 février, plus tard que prévu initialement par la firme à la pomme qui avait anticipé un lancement pour Noël dernier.

Dévoilé en juin, le HomePod, venant concurrencer Amazon et Google qui règnent sur le marché porteur des enceintes connectées à commande vocale, devait initialement être en rayon «en décembre».

Avec cet appareil, les responsables d'Apple promettaient alors de «révolutionner la musique à domicile comme l'iPod a révolutionné la musique portable».

Mais mi-novembre, Apple avait annoncé qu'il repoussait ce lancement jusqu'au début de l'année prochaine, sans donner d'explication.

La commercialisation se fera d'abord aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie et l'appareil sera disponible en précommande vendredi, a indiqué le groupe dans un communiqué. Il arrivera en France et en Allemagne «au printemps», est-il précisé.

Fonctionnant avec l'assistant vocal Siri, HomePod est vendu 349 dollars, dans le segment haut de gamme du marché. Pour se distinguer, Apple a mis l'accent sur la qualité du son et sur les performances de Siri, censé apprendre -grâce à l'intelligence artificielle- progressivement les goûts de son propriétaire pour lui faire découvrir de nouveaux artistes.

HomePod est directement relié au service de musique en continu par abonnement, Apple Music.

Apple, dont la santé financière est trop dépendante de l'iPhone au goût de beaucoup d'analystes, tente de se diversifier, mais l'entreprise a pris du retard sur un marché dominé par Amazon et Google, avec une poignée d'autres acteurs entrant dans la course.

Selon l'association du secteur, Consumer Technology Association (CTA), le marché des «smart speakers» devrait exploser en 2018 aux États-Unis.

Il devrait s'y écouler 43,6 millions d'appareils cette année soit une hausse de 60% par rapport à 2017, selon la CTA.

L'enjeu est d'autant plus important pour les groupes technologiques que l'enceinte connectée est un moyen de s'installer durablement dans les foyers, l'appareil devenant la tour de contrôle de la maison connectée.