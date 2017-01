 Consumer Electronics Show: 10 gadgets inusités 

FOLDIMATE

PRIX : DE 925 À 1125 $ (ESTIMATION)L'un des appareils ayant le plus retenu l'attention est encore à l'état de prototype et ne devrait pas voir le jour avant la fin de 2018, si tout se déroule comme prévu. Il permet de plier les vêtements facilement. Selon son concepteur, il ne peut rien faire pour les sous-vêtements, trop petits, et les draps, trop grands, mais il s'occupe des vêtements à compter de la taille enfants et des serviettes.

PROOF

PRIX : DE 130 À 200 $ (ESTIMATION)

Les concepteurs de Proof ont adopté une approche complètement différente pour la mesure du taux d'alcool dans le sang. Plutôt que de « souffler dans la balloune », il suffit de porter un bracelet qui analyse le niveau d'alcool dégagé par votre peau. La précision des résultats est comparable aux produits traditionnels, promettent-ils, à la différence que l'analyse se fait en continu plutôt que ponctuellement. Le bracelet peut donc vous alerter avant le verre de trop. Une campagne de sociofinancement est prévue pour 2017.

AXIS

PRIX : 210 $

Conçu par une entreprise torontoise, l'Axis permet de motoriser tous les rideaux qui peuvent être remontés par une chaînette. Il devient ensuite possible d'en déclencher l'ouverture ou la fermeture à distance, par l'entremise de votre téléphone, ou d'automatiser la tâche selon un horaire. La pile se charge automatiquement grâce à un capteur solaire placé dans la fenêtre. Ceux qui l'avaient précommandé ont commencé à le recevoir, une deuxième série de livraisons est prévue au printemps.

PROJECT VALERIE

PRIX INCONNU

Le fabricant de matériel informatique pour amateurs de jeux vidéo Razer a retenu l'attention avec son prototype « Project Valerie », le premier ordinateur portable doté de trois écrans. Pour le refermer, les deux écrans latéraux glissent devant l'écran principal. Le poids et l'épaisseur finaux sont encore inconnus, de même que le prix ou le moment où un tel ordinateur serait commercialisé.

FLIC

PRIX : 26 $ (USAGE SIMPLE) OU 45 $ (USAGES MULTIPLES)

Ce tout petit bouton, de la taille d'une pièce de monnaie, mais en plus épais, peut être mis à contribution de mille et une façons. Il en existe cinq versions réservées à des usages précis, comme contrôler la musique ou faire sonner un téléphone perdu. La sixième version, l'originale, peut être utilisée pour des centaines d'usages différents. Il suffit de la jumeler à votre téléphone intelligent. Les boutons Flic sont vendus depuis environ un an, et il est facile d'imaginer des centaines d'utilisations pratiques.

SMARTER FRIDGECAM

PRIX : 200 $

Vous souhaiteriez disposer d'un réfrigérateur « intelligent » capable de vous dire s'il contient bel et bien du lait quand vous êtes à l'épicerie, mais le vôtre fonctionne encore très bien ? Cette caméra vient avec quatre types d'attaches permettant de la fixer au meilleur endroit dans votre frigo. Chaque fois que vous refermez la porte, elle prend une photo du contenu. Une application mobile vous permet de consulter ces photos à l'épicerie. Intelligente, elle finit par reconnaître les produits et connaître leur durée de vie. Elle sera offerte en avril.

EYEQUE PERSONAL VISION TRACKER

PRIX : 40 $

Le marché de l'optométrie est-il le prochain qui sera bouleversé par la technologie ? Ce petit gadget, décoré des plus grands honneurs au CES, se fixe à votre téléphone intelligent et vous permet de mener vous-mêmes, à la maison, votre propre examen de réfraction. Il vous fournit les données qui vous permettront ensuite de commander des lunettes pour corriger votre vision, pour une fraction du coût d'une visite chez l'optométriste.

PLN 1 DE POLAROID

PRIX : DE 650 À 800 $ (ESTIMATION)

L'entreprise qui s'est fait connaître en permettant de matérialiser rapidement vos photos se lance maintenant dans l'imprimerie en trois dimensions. Ce petit modèle, relativement abordable, devrait être lancé l'été prochain. Polaroid le vante comme étant sécuritaire pour les enfants. Il peut imprimer des objets dont vous trouvez les plans dans des catalogues en ligne.

BELLEFOX

PRIX : 250 $

Appelez-le le « routeur pour enfants ». Vous le branchez en parallèle à votre routeur traditionnel et vous donnez aux enfants son mot de passe à lui. Grâce à l'intelligence artificielle, il analysera tout le trafic pour, par exemple, déterminer ce qui est du jeu vidéo ou non, ce qui permet de créer des limitations précises. Il peut aussi vous dire à quoi s'intéressent vos enfants et vous donner des sujets de discussion à l'heure du souper, un objectif de l'entreprise. Il devrait être lancé en février.

ZEEQ

PRIX : 330 $

Tout est « intelligent » au CES, alors pourquoi pas un oreiller ? Le Zeeq est doté de huit haut-parleurs (quatre de chaque côté) qui peuvent faire jouer de la musique de façon à ce que vous seul puissiez l'entendre, si c'est ce qui peut vous aider à vous endormir ou à vous réveiller. Il peut aussi détecter vos ronflements et vibrer légèrement - pas assez pour vous réveiller, mais assez pour vous inciter à vous tourner. Sa hauteur est ajustable.