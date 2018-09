 Internationaux des États-Unis: une finale féminine américaine? 

NEW YORK - Serena Williams et Madison Keys espèrent pouvoir recréer la finale américaine de l'an dernier aux Internationaux de tennis des États-Unis.

Williams convoite une neuvième participation au match de championnat. Elle affrontera en demi-finales la Lettone Anastasija Sevastova, qui s'est retrouvée dans le carré d'as d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. Sevastova a éliminé la championne en titre, Sloane Stephens, en quarts de finale, et elle n'a jamais affronté Williams.



Keys, la 14e tête de série et finaliste en 2017, croisera le fer avec la Japonaise Naomi Osaka dans l'autre duel de demi-finales en soirée. Keys présente une fiche parfaite de 3-0 en carrière contre la 20e tête de série, après l'avoir battue cette saison aux Internationaux de France et il y a deux ans à Flushing Meadows.



Williams a remporté les Internationaux des États-Unis pour la première fois en 1999, et totalise six titres en carrière à New York. Elle tentera cette année de décrocher un 24e titre majeur en carrière, ce qui lui permettrait de rejoindre Margaret Court au sommet dans l'histoire du tennis.