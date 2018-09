US Open: Kerber éliminée par Cibulkova

Associated Press NEW YORK

Kerber, la quatrième tête de série, a été battue par la Slovaque Dominika Cibulkova (no 29), qui a triomphé en trois manches de 3-6, 6-3, 6-3, samedi.

Après la défaite au premier tour de la favorite du tournoi, la Roumaine Simona Halep, et celle au deuxième tour de la Danoise Caroline Wozniacki (no 2), trois des quatre premières têtes de série de l'événement ont dû faire leurs valises.

Seule l'Américaine Sloane Stephens (no 3), championne en titre à New York, est encore en lice parmi les quatre premières têtes de série pour remporter le dernier tournoi majeur de la saison.

Halep a gagné le tournoi de Roland-Garros, en juin, tandis que Wozniacki a mis la main sur le titre des Internationaux de tennis de l'Australie, en janvier.

Finaliste à Flushing Meadows l'an dernier, l'Américaine Madison Keys (no 14) a échappé le premier set avant de vaincre la Serbe Aleksandra Krunic en trois manches de 4-6, 6-1, 6-2.

Keys a perdu contre Stephens en finale, l'année passée, et elle a aussi perdu à ses dépens cette saison, lors des demi-finales du tournoi de Roland-Garros.

Victime de plusieurs blessures, qui l'ont fait quitter le top-10 mondial, Keys ne semblait pas dans son assiette en première manche, mais elle a montré beaucoup de résilience pour gagner 12 des 15 dernières parties de son duel contre Krunic.

Tombeuse d'Eugenie Bouchard, la Tchèque Marketa Vondrousova a surpris en gagnant 7-6 (4), 2-6 et 7-6 (1) face à la Néerlandaise Kiki Bertens.

Bertens était la 13e tête de série, alors que la Tchèque de 19 ans est classée 103e. Au tournoi de Cincinnati, Bertens avait battu quatre joueuses du top-10.

Vondrousova a commis 10 doubles fautes (sa rivale a dominé 6-4 pour les bris), mais Bertens a fait 43 fautes directes. Une seule de plus que son adversaire. Il s'agit d'un aspect que Vondrousova voudra assurément corriger en quatrième ronde face à l'Ukrainienne Lesia Tsurenko.

Au deuxième tour, Tsurenko a éliminé en deux sets Wozniacki.

Vondrousova est la plus jeune des joueuses restant dans le tableau principal.

En soirée, la Russe Maria Sharapova, reine du tournoi en 2006, va se frotter à la Lettone Jelena Ostapenko, grande gagnante de Roland-Garros l'an dernier.

En double, la Chinoise Yifan Xu et Gabriela Dabrowski, d'Ottawa, ont perdu 6-2 et 7-6 (2) devant l'Australienne Samantha Stosur et la Chinoise Shuai Zhang, au deuxième tour.

Dabrowski et le Croate Mate Pavic, favoris du double mixte, vont affronter plus tard samedi un duo américain composé de Christina McHale et Christian Harrison.