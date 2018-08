 Flushing Meadows: Zverev comme figure de proue de la nouvelle vague 

Alexander Zverev a montré qu'il peut remporter aussi bien des tournois méconnus que des étapes de la série Masters. Et on l'a vu en deuxième semaine en Grand chelem.

Tous anticipent maintenant pour lui, en tournoi majeur, une demi-finale, un match ultime ou un trophée au bout des bras.

« Il représente l'avenir du tennis professionnel », estime Donald Dell, le chef de la direction de l'Omnium Citi, où l'Allemand de 21 ans a défendu son titre avec succès, au début du mois.

Zverev sera la quatrième tête de série à Flushing Meadows, où les matchs débuteront lundi. En juin, il a fait une première présence en quarts de finale dans un tournoi de prestige, à Roland-Garros.

Zverev est la figure de proue d'une nouvelle et ambitieuse vague de tennismen.

« Les gros noms connus sont encore là, tempère Zverev, évoquant Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray. Ce sont des aspirants au titre dans tous leurs tournois. »

Seuls Zverev et quatre autres joueurs actifs ont remporté au moins trois tournois en série Masters. Les autres ? Federer, Nadal, Djokovic et Murray, tous dans la trentaine. Un quatuor ayant raflé 49 des 54 derniers tournois du Grand chelem.

« Les jeunes cognent à la porte, ça ne fait pas de doute, a dit Federer. Il y a de nouveaux visages excitants à voir jouer. »

Zverev et six autres joueurs de 21 ans ou moins figurent au top 50. Voici un aperçu du reste du groupe :

DENIS SHAPOVALOV, CANADA, 19 ANS

Classé 28e (a déjà été 23e)

Titres : 0

Fiche cette année : 25-20

Meilleur résultat en Grand chelem : le 4e tour aux Internationaux des États-Unis, l'an dernier.

Meilleur résultat à New York : l'an dernier.

On le cite : « Je me suis prouvé beaucoup de choses cette année. »

STEFANOS TSITSIPAS, GRÈCE, 20 ANS

Classé 15e (un sommet en carrière)

Titres : 0

Fiche cette année : 30-20

Meilleur résultat en Grand chelem : le 4e tour à Wimbledon en 2018.

Meilleur résultat à New York : Première présence.

On le cite : « Je fais partie d'un noyau de jeunes joueurs qui me rendent meilleur, et je les rends meilleurs aussi. Il y a un très bel esprit de compétition entre nous. »

BORNA CORIC, CROATIE, 21 ANS

Classé 20e (un sommet en carrière)

Titres : 2

Fiche cette année : 26-14

Meilleur résultat en Grand chelem : le 3e tour, quatre fois.

Meilleur résultat à New York : le 3e tour, l'an dernier.

On le cite : « J'ai appris qu'au tennis, une semaine peut être formidable, mais la suivante peut être désastreuse. »

ANDREY RUBLEV, RUSSIE, 20 ANS

Classé 37e (a déjà été 31e)

Titres : 1

Fiche cette année : 15-14

Meilleur résultat en Grand chelem : les quarts de finale aux Internationaux des États-Unis, l'an dernier.

Meilleur résultat à New York : l'an dernier.

On le cite : « Quand je vois un jeune joueur gagner un gros match, je commence à me dire, " pourquoi pas moi ? ". Ça motive davantage. »

FRANCES TIAFOE, ÉTATS-UNIS, 20 ANS

Classé 42e (a déjà été 38e)

Titres : 1

Fiche cette année : 24-16

Meilleur résultat en Grand chelem : le 3e tour à Wimbledon, cette année.

Meilleur résultat à New York : sa fiche est 0-3.

On le cite : « Il y a tellement de travail à faire pour atteindre le sommet du tennis. Je suis en milieu de peloton. Je veux en faire plus. Je veux continuer de me retrousser les manches. »

ALEX DE MINAUR, AUSTRALIE, 19 ans

Classé 43e (un sommet en carrière)

Titres : 0

Fiche cette année : 16-13

Meilleur résultat en Grand chelem : le 3e tour à Wimbledon, cette année.

Meilleur résultat à New York : sa fiche est 0-1.

On le cite : « Je veux avoir la réputation d'être celui qui ne lâche jamais, contre qui il faut bien jouer du début à la fin. C'est ma philosophie à chaque match. »