Halep triomphe en finale de la Coupe Rogers

Les deux joueuses se sont battues pendant plus de deux heures et 40 minutes pour offrir aux spectateurs le plus beau match du tournoi et l'une des plus belles finales de l'histoire de la Coupe Rogers. Elles ont pris l'avantage à tour de rôle et bien malin qui aurait pu prédire la gagnante jusqu'aux derniers jeux.

La numéro un mondiale, encore gênée par des blessures aux pieds et par la fatigue de tous ses matchs précédents, a souvent paru au bord de l'écroulement. Elle a toutefois toujours réussi à se sortir des situations délicates, dans le bris d'égalité de la première manche en particulier, et a fini pour imposer son jeu, malgré huit bris de service contre elle.

Bruyamment soutenue par une foule où les couleurs de la Roumanie étaient bien en vue, Halep a obtenu son deuxième titre consécutif à Montréal après sa victoire de 2016. Déjà championne du tournoi de Roland-Garros plus tôt cette saison, aussi contre Stephens en finale, la joueuse de 26 ans a touché un chèque de 519 480 $ pour sa victoire, franchissant ainsi la barre des six millions en bourses cette saison.

Stephens, qui est championne en titre de l'Omnium des États-Unis et qui a remporté l'Omnium de Miami en mars, disait samedi vouloir mieux faire qu'à Roland-Garros, où elle estimait avoir bien joué pendant la moitié de son match. Elle a fait beaucoup mieux, faisant jeu égal avec Halep pratiquement jusqu'au bout. L'Américaine a même remporté plus de points (111-109) que la championne. Elle a gagné 252 425 $ pour sa performance.

Les organisateurs ont par ailleurs indiqué que le tournoi avait attiré près de 170 000 spectateurs pour les 10 jours de l'évènement, un chiffre un peu en retrait sur le record établi en 2016 (176 000).