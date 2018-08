 Coupe Rogers: la pluie et le manque de vedettes font mal 

Agrandir

En plus de la pluie, Eugène Lapierre a laissé sous-entendre dans son bilan que le tennis féminin vit peut-être un certain creux de vague au chapitre de ses têtes d'affiche, surtout si l'on compare à l'époque des Steffi Graf et des Monica Seles au tournant des années 90.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE