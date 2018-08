 Coupe Rogers: Anderson et Tsitsipas accèdent aux demi-finales 

Le Grec Stefanos Tsitsipas, 19 ans et tombeur d'Alexander Zverev.

Le finaliste de Wimbledon a eu besoin de 66 minutes pour concrétiser sa victoire face au Bulgare, cinquième tête de série.

Tsitsipas continue de surprendre

Après le champion de Wimbledon, c'est le champion de la Coupe Rogers qui s'est incliné devant le fulgurant nouveau venu.

Stefanos Tsitsipas, un Grec de 19 ans, a éliminé Alexander Zverez, un jour après avoir joué le même tour à Novak Djokovic.

Tsitsipas a atteint les demi-finale en gagnant 3-6, 7-6 (11) et 6-4. Il a sauvé deux balles de match contre Zverev, qui a remporté le tournoi à Montréal en 2017.

Tsitsipas a épaté en convertissant ses quatre chances de bris. Zverev l'a brisé cinq fois, mais son rival a également sauvé neuf balles de bris.

Pour les as et les doubles fautes, le score a été 5-5 et 6-6.

Tsitsipas atteint une demi-finale pour la quatrième fois cette saison, incluant la semaine dernière, à Washington.

Il s'est rendu en finale à Barcelone, en avril, mais Rafael Nadal l'a alors vaincu 6-2 et 6-1.

À peu près au même point l'an dernier, Tsitsipas ne comptait pas encore de victoire à l'ATP. L'athlète de six pieds quatre était 168e au monde; il est maintenant 27e.

Le Grec aura donc comme prochain rival le Sud-Africain Kevin Anderson, victorieux 6-2, 6-2 aux dépens de Grigor Dimitrov.

En soirée, le Néerlandais Robin Haase affrontera le Russe Karen Khachanov et le favori Rafael Nadal se mesurera au Croate Marin Cilic.