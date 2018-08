Jusqu'où iront les Canadiennes à la Coupe Rogers ?

Sylvain Bruneau, responsable de l'élite féminine à Tennis Canada, côtoie de près toutes nos meilleures joueuses et il est bien placé pour évaluer leurs chances respectives.

EUGENIE BOUCHARD

24 ANS, 123e MONDIALE

Huitième participation à la Coupe Rogers

Meilleur résultat : 3e tour en 2016

Après trois saisons difficiles, Bouchard a entrepris une timide remontée au classement avec de bonnes performances récemment à Wimbledon et à Gstaad, en Suisse.

« Cela avait commencé en Fed Cup, a rappelé Bruneau. Il y a des signes positifs, même s'il faut encore être patient avec elle. C'est difficile de remonter au classement, et Eugenie a surtout besoin de jouer beaucoup de matchs. Elle a pu le faire récemment, malgré quelques blessures, et les résultats sont encourageants. »

Après une collaboration avec le réputé Robert Lansdorp, Bouchard a travaillé en Suisse avec l'entraîneur Martin Simmer, qui l'avait déjà suivie en 2011. Il devrait encore être avec elle pour la Coupe Rogers.

CAROL ZHAO

23 ANS, 135e MONDIALE

Troisième participation à la Coupe Rogers

Meilleur résultat : 1er tour en 2013 et en 2015

Zhao reste méconnue, mais elle était la Canadienne la mieux classée il y a quelques semaines et elle progresse avec une belle constance, même si c'est à un niveau moins spectaculaire que certaines de ses compatriotes. L'Ontarienne, qui est diplômée de l'Université Stanford, est malheureusement blessée à un coude.

« En principe, elle devrait être en mesure de jouer, a toutefois estimé Bruneau. Elle n'a pas joué depuis Wimbledon mais a pu s'entraîner, et je pense qu'elle sera prête. »

BIANCA ANDREESCU

18 ANS, 181e MONDIALE

Deuxième participation à la Coupe Rogers

Meilleur résultat : 1er tour en 2017

Tennis Canada mise beaucoup sur la jeune Ontarienne, et c'est en partie pour lui consacrer plus de temps que Bruneau a été dégagé de ses fonctions en Fed Cup. Andreescu a atteint les demi-finales à Granby, la semaine dernière, mais elle s'est blessée au dos et a dû se désister du tournoi de Washington, où elle avait atteint les quarts de finale l'année dernière.

« Elle a passé des examens approfondis, et on sait que la blessure n'est pas trop grave, a expliqué Bruneau. Elle ne s'est pas entraînée depuis sa demi-finale à Granby, vendredi dernier, et elle va tester son dos demain [aujourd'hui]. Elle ne jouera que si elle est vraiment en mesure de se défendre sur le court. »

FRANÇOISE ABANDA

21 ANS, 193e MONDIALE

Quatre participations à la Coupe Rogers, deuxième participation aux qualifications

Meilleur résultat : 2e tour en 2016

La Montréalaise vient de traverser une autre période difficile avec une seule victoire et seulement cinq matchs disputés depuis la mi-mai. Tennis Canada avait embauché un entraîneur tchèque pour travailler avec elle, mais la collaboration n'a pas donné les résultats escomptés. À court de compétition, Abanda a joué dans la WTT (World Team Tennis) en début de semaine, et on peut se demander dans quelle forme elle abordera la Coupe Rogers. « Je ne veux blâmer personne, mais il y a eu des problèmes avec la planification de ses tournois et c'est sûr qu'on aurait aimé qu'elle joue plus de matchs », a souligné Bruneau.

Même si elle n'a que 21 ans, les prochaines semaines pourraient être cruciales pour la suite de la carrière d'Abanda. Elle avait bien fait l'année dernière à Cincinnati et avait atteint les quarts de finale à Québec au début de septembre. Ça fait beaucoup de points à défendre, alors qu'elle n'est déjà que 193e au classement. Mais la Montréalaise a montré par le passé qu'elle pouvait se dépasser dans les grandes occasions.

KATHERINE SEBOV

19 ANS, 286e MONDIALE

Troisième participation aux qualifications de la Coupe Rogers

Meilleur résultat : 1er tour des qualifications en 2015 et en 2017

La Torontoise n'est pas aussi flamboyante qu'Andreescu et son développement a été plus lent jusqu'ici, mais elle joue du bon tennis. Demi-finaliste à Granby la semaine dernière, elle avait bien fait en début d'année, en Asie notamment.

Une joueuse à découvrir, d'autant plus qu'elle a le potentiel pour causer une surprise.

REBECCA MARINO

27 ANS, 310e MONDIALE

Une participation à la Coupe Rogers, quatrième participation aux qualifications

Meilleur résultat : 1er tour en 2011

Absente des courts pendant plus de cinq ans après une retraite forcée par des problèmes de dépression, Marino est revenue au jeu cette année et a dû repartir en bas de l'échelle. L'ancienne 38e joueuse mondiale a remporté ses trois premiers tournois et elle est déjà près du 300e rang ! Si l'on se fie à ses performances récentes, elle ne devrait pas y rester très longtemps.

Depuis le début de la semaine, elle s'entraîne régulièrement au stade IGA, visiblement heureuse à l'idée de retrouver l'ambiance des grands tournois. Mais elle n'a pas oublié ses déboires. Lundi prochain, elle participera en compagnie de l'Américaine Madison Keys à une animation de l'organisme Fearlessly Girl destiné à aider les jeunes filles à contrer le harcèlement et l'intimidation.