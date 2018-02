Roger Federer redevient officiellement numéro 1

Avec 10 105 points, Federer repasse devant son grand rival l'Espagnol Rafael Nadal (9760 points), qui ne disputait pas de compétition la semaine dernière.

Cela faisait plus de cinq ans que le natif de Bâle n'avait plus été numéro un mondial. À 36 ans et six mois, il devient le joueur le plus âgé à atteindre le sommet du tennis mondial, dépassant le record détenu depuis 2003 par l'Américain Andre Agassi, sacré à l'âge de 33 ans.

Ce changement à la tête de la hiérarchie mondiale était acquis au Suisse depuis sa qualification vendredi pour les demi-finales de Rotterdam, tournoi qu'il a ensuite remporté dimanche face au Bulgare Grigor Dimitrov, surclassé en deux sets 6-2, 6-2 et en moins d'une heure (53 minutes).

Dimitrov regagne lui une place au classement mondial, pointant désormais à la quatrième place.

Le Sud-Africain Kevin Anderson, vainqueur au tournoi de New-York dimanche, fait son entrée dans le top 10 mondial. Sa victoire lui permet de gagner deux places à l'ATP et d'atteindre la neuvième position, son meilleur classement à ce jour.

---

Le classement de l'ATP

1. Roger Federer (SUI) 10 105 points (+1)

2. Rafael Nadal (ESP) 9760 (-1)

3. Marin Cilic (CRO) 4960

4. Grigor Dimitrov (BUL) 4635 (+1)

5. Alexander Zverev (GER) 4450 (-1)

6. Dominic Thiem (AUT) 4220

7. David Goffin (BEL) 3280

8. Jack Sock (USA) 2880

9. Kevin Anderson (RSA) 2825 (+2)

10. Juan Martín Del Potro (ARG) 2815 (-1)

11. Pablo Carreño (ESP) 2660 (-1)

12. Sam Querrey (USA) 2595

13. Stanisals Wawrinka (SUI) 2475

14. Novak Djokovic (SRB) 2470

15. Nick Kyrgios (AUS) 2395

16. Lucas Pouille (FRA) 2335

17. Tomás Berdych (CZE) 2230

18. John Isner (USA) 2205

19. Albert Ramos (ESP) 1985 (+1)

20. Andy Murray (SCO) 1960 (+1)