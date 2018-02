 Fed Cup: le Canada est dans le pétrin après deux défaites 

Les Canadiennes ont perdu les deux matchs de simple à l'horaire samedi, se compliquant drôlemant la tâche.

Carol Zhao a d'abord baissé pavillon en deux manches de 6-2 face à Sorana Cirstea, avant que Bianca Andreescu ne s'incline 6-3, 6-7(4) et 6-2 contre à Irina-Camelia Begu.

Cirstea a eu raison de Zhao en 54 minutes, notamment à l'aide de cinq bris de service, contre un seul pour la Canadienne. La Roumaine, 38e mondiale, a également réussi 16 coups gagnants contre cinq pour Zhao.

L'Ontarienne de 22 ans, disputait son tout premier match de simple à la Fed Cup.

Après avoir perdu la première manche, Andreescu a comblé un déficit de 1-3 pour forcer la tenue d'un set ultime. Cette manche ne s'est toutefois amorcée qu'après une longue pause, au cours de laquelle la Canadienne est retournée au vestiaire, avant de recevoir un traitement médical sur le court.

Dimanche, Zhao sera la première à sauter sur le court alors qu'elle sera opposée à Begu. Ce match sera suivi d'un affrontement entre Andreescu et Cirstea.

Si le Canada réussit à créer l'égalité, c'est un affrontement de double qui décidera du gagnant. Si les capitaines Sylvain Bruneau et Florin Segarceanu ne changent pas d'avis, ce sont Gabriel Dabrowski et Katherine Sebov qui affronteront Ana Bogan et Raluca Olaru.

Les Tchèques aux commandes

À Prague, Petra Kvitova et Barbora Strycova ont donné une priorité de 2-0 à la République tchèque dans son duel contre la Suisse.

Kvitova a donné les devants aux siens en défaisant Viktorija Golubic 6-2, 1-6 et 6-3.

Strycova a doublé l'avantage en prenant la mesure de Belinda Bencic 6-2 et 6-4 et placé les Tchèques à une victoire d'une 10e participation consécutive en demi-finales.

À Meuilleron-le-captif, Françaises et Belges sont à égalité 1-1.

Kristina Mladenovic a battu Kirsten Flipkens 6-2 et 6-4 pour ramener les joueuses locales à égalité, après qu'Elise Mertens, 20e au monde, eut donné les devants aux Belges en infligeant un cuisant revers de 6-2 et 6-1 à Pauline Parmentier dans le premier match.

En Caroline du Nord, Venus Williams a défait Arantxa Rus des Pays-Bas, 6-1 et 6-4, donnant une première victoire aux États-Unis, champions en titre.

Williams a brisé sont adversaire à cinq reprises après avoir connu quelques difficultés. Les deux joueuses ont échangé les bris lors des cinq premiers jeux du deuxième set.

CoCo Vandeweghe affrontera Richel Hogenkamp plus tard en soirée.

Serena Williams effectuera un retour au jeu dimanche, après un an d'absence pour donner naissance à son premier enfant. L'ancienne première raquette mondiale et Lauren Davis croiseront le fer avec Lesley Kerkhove et Demi Schuurs en double.

Finalement à Minsk, le Bélarus et l'Allemagne sont à égalité 1-1 après les simples.

Après qu'Aryna Sabalenka eut battu Tatjana Maria 4-6, 6-1 et 6-2, le Bélarus aurait pu s'attendre à prendre les devants 2-0.

C'était sans compter la performance surprise d'Antonia Lottner. À son premier match en Fed Cup, elle a eu le meilleur 7-5 et 6-4 sur Aliaksandra Sasnovich, classée plus de 100 échelons devant elle au classement mondial.

- Avec l'Associated Press