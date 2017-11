 Finales de l'ATP: Rafael Nadal se retire après une défaite contre David Goffin 

Sam Johnston Associated Press Londres

L'Espagnol avait certains ennuis au genou droit avant d'arriver en Angleterre. Au Masters de Paris, il s'était décommandé en quarts de finale, il y a 10 jours.

Le réserviste qui va le remplacer est Pablo Carreno Busta, un compatriote. Celui-ci va se lancer dans la mêlée en affrontant Dominic Thiem, mercredi.

Le Belge Goffin a prévalu 7-6 (5), 6-7 (4) et 6-4 contre Nadal.

Goffin a réussi 14 as, contre seulement deux pour Nadal. Il a aussi remporté les trois quarts des points disputés sur ses premières balles.

Goffin a aussi eu le dessus pour les bris, 5-4. Il l'emportait devant Nadal pour la première fois en trois occasions, après deux gains en deux manches de l'Espagnol, sur terre battue.

Plus tôt dans la journée, Grigor Dimitrov a résisté à la tentative de ralliement de Thiem et il s'est assuré une victoire de 6-3, 5-7 et 7-5.

Dimitrov, sixième tête de série, le premier joueur bulgare à se qualifier pour ce tournoi qui conclut la saison, s'est rapidement acclimaté à son nouvel environnement à l'O2 Arena.

Après avoir enlevé la première manche, il a détenu une balle de bris à 5-5 au deuxième. Mais Thiem a réussi un coup droit pour sauver le bris. L'Autrichien a ensuite fait le bris au dernier jeu pour créer l'égalité.

Dimitrov a de nouveau obtenu un bris à 4-3 à la troisième manche, mais Thiem l'a récupéré lorsque le Bulgare servait pour le match. Dimitrov s'est offert un autre bris et, cette fois, Thiem n'a rien pu faire.

Au programme mardi, ce sera Marin Cilic face à Jack Sock, puis Roger Federer contre Alexander Zverev.