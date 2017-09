Denis Shapovalov éliminé à l'US Open

La Presse Canadienne NEW YORK

Classé 12e tête de série, Carreno Busta l'a emporté 7-6 (2), 7-6 (4), 7-6 (3), en deux heures et 54 minutes.

«J'ai eu des chances, mais je ne crois pas avoir joué aussi bien aujourd'hui que lors des deux semaines précédentes, a raconté Shapovalov, qui est devenu le plus jeune joueur à atteindre le quatrième tour à Flushing Meadows depuis Michael Chang en 1989. C'est ça le tennis. Pablo a disputé un grand match. Il a été solide dans les points importants et a été meilleur que moi lors des trois bris d'égalité.»

Originaire de Richmond Hill, en Ontario, et âgé de 18 ans, Shapovalov avait brillé en août à la Coupe Rogers en devenant le plus jeune joueur de l'histoire à se qualifier pour les demi-finales d'un tournoi Masters 1000. Il avait notamment défait Juan Martin del Potro et Rafael Nadal lors de son parcours.

Il a ensuite gagné ses trois matchs de qualifications pour les Internationaux des États-Unis, avant de vaincre Daniil Medvedev, Jo-Wilfried Tsonga et Kyle Edmund dans le tableau principal.

Comme il l'avait fait à Montréal, Shapovalov a conquis la foule à New York grâce à sa fouge et son sang-froid.

Après son revers contre Carreno Busta, Shapovalov a déposé ses sacs sur le court et s'est arrêté pour remercier la foule. Il a donné un coup contre son coeur et a envoyé des baisers vers une foule bruyante, avant de poursuivre son chemin vers le vestiaire.

«La foule était très bruyante. C'était un moment spécial pour moi, a raconté Shapovalov. New York aura toujours une place spéciale dans mon coeur maintenant. J'espère revenir pendant plusieurs années et bien faire.»

Shapovalov a pour la première fois du tournoi semblé nerveux. Les statistiques le démontrent: il a commis 55 fautes directes contre seulement 29 pour Carreno Busta. Ces erreurs ont annulé ses 54 coups gagnants. À ce chapitre aussi il a dominé l'Espagnol, qui en a réussi 25.

Il a cédé trois bris en neuf occasions. Il en a réussi le même nombre, en 13 tentatives.

L'Ontarien espérait devenir le plus jeune quart-de-finaliste à Flushing Meadows depuis Andre Agassi en 1988, quand il était aussi âgé de 18 ans.

Shapovalov s'est tiré dans le pied une première fois alors qu'il menait 5-3 et servait pour la première manche. Il a plutôt permis à Carreno Busta - qui a sauvé trois balles de manche - de reprendre le bris. Celui-ci a ensuite forcé la tenue du bris d'égalité, qu'il a facilement remporté.

Le Canadien s'était également forgé une avance de 5-2 dans la deuxième manche, avant que l'Espagnol ne lui rejoue le même tour.

Jamais deux sans trois? Absolument. Après avoir pris les devants 3-0, Shapovalov n'a pas été en mesure de conserver cette avance dans la manche. Dans le bris d'égalité de ce qui s'est avéré la dernière manche du duel, Carreno Busta a pris les devants 3-0 - Shapovalov commettant même une double faute pour lancer les hostilités -, un écart que le Canadien ne sera pas en mesure de surmonter.

«Je suis habituellement solide lors des bris d'égalité, a noté Shapovalov. Malheureusement, je n'ai pas bien fait dans ces situations aujourd'hui.»

Lors des quarts de finale, Carreno Busta fera face à l'Argentin Diego Schwartzman. Ce dernier a défait le Français et 16e tête de série Lucas Pouille 7-6 (3), 7-5, 2-6, 6-3.