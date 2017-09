 US Open: Coco Vandeweghe atteint les huitièmes de finale 

L'Américaine Coco Vandeweghe a ravi le public du Stade Arthur Ashe en l'emportant 7-5, 4-6 et 6-4 aux dépens d'Agnieszka Radwanska aux Internationaux de tennis des États-Unis, samedi.

Associated Press New York

Ce sera une première présence au quatrième tour du tournoi pour Vandeweghe, la 20e tête de série.

La favorite Karolina Pliskova a également atteint les huitièmes de finale, s'imposant 3-6, 7-5, 6-4 contre la Chinoise Shuai Zhang.

La Tchèque était confrontée à une balle de match à 5-4 à la deuxième manche, mais Zhang a commis une erreur du revers et lui a permis de gagner le jeu - et éventuellement la deuxième manche.

Pliskova, finaliste à Flushing Meadows l'an dernier, a demandé l'intervention d'un thérapeute pour une douleur à l'avant-bras droit avant de retourner sur le court pour la dernière manche. Elle a puisé dans ses réserves pendant cette manche, avant d'effectuer une montée au filet et de réussir un revers croisé pour sceller l'issue de la rencontre.

La prochaine rivale de Pliskova sera l'Américaine Jennifer Brady, qui a défait la Roumaine Monica Niculescu 6-3, 4-6 et 7-6 (3).

Pliskova est l'une des trois têtes d'affiche - l'Espagnole Garbine Muguruza et l'Ukrainienne Elina Svitolina sont les autres - qui peuvent toujours espérer compléter le tournoi au sommet du classement mondial.

Svitolina est la championne de la Coupe Rogers. Quatrième tête d'affiche, elle a écarté l'Américaine Shelby Rogers 6-4 et 7-5, grâce notamment à cinq bris.

La Russe Daria Kasatkina, la Tchèque Lucie Safarova et l'Estonienne Kaia Kanepi ont aussi avancé au tableau.

En double mixte, la Canadienne Gabriela Dabrowski et l'Indien Rohan Bopanna ont atteint le deuxième tour, battant la Britannique Heather Watson et le Finlandais Henri Kontinen 6-4, 4-6 et 13-11.