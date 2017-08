Flushing Meadows: Denis Shapovalov accède au tableau principal

Denis Shapovalov a été le seul Canadien à se tailler une place au tableau principal du simple des Internationaux de tennis des États-Unis, vendredi, et il a dû venir de l'arrière pour y parvenir.

La Presse Canadienne NEW YORK

Après avoir laissé filer six balles de set lors de la manche initiale, le Canadien de 18 ans a arraché une victoire de 6-7 (2), 6-1, 6-3 contre le Tchèque Jan Satral au terme d'un duel de troisième ronde des qualifications, qui a duré exactement deux heures.

Deuxième tête de série des qualifications et 69e joueur mondial, Shapovalov a réussi huit as mais il a aussi commis sept doubles fautes, dont six lors de la seule première manche.

Alors qu'il détenait un bris d'avance et une priorité de 5-3 à son service, Shapovalov a été incapable de convertir quatre balles de set. Satral en a profité pour ramener le match à service égal et forcer un bris d'égalité, non sans devoir sauver deux autres balles de set en cours de route.

Lors du bris, Shapovalov a connu un début catastrophique, concédant les cinq premiers points et il n'a jamais réussi à renverser la vapeur.

Pendant le reste du match, le Canadien s'est toutefois montré beaucoup plus incisif. Ce fut particulièrement le cas lors de la deuxième manche, qu'il a gagnée en 28 minutes et au cours de laquelle il n'a cédé que trois points sur son service.

Shapovalov a maintenu cette cadence lors du set décisif et a inscrit l'unique bris dont il a eu besoin lors du sixième jeu.

Dans le tableau du simple masculin, Shapovalov rejoint donc Vasek Pospisil, qui affrontera l'Espagnol Fernando Verdasco au premier tour. Milos Raonic aurait normalement dû compléter un trio de Canadiens mais il a dû se retirer en raison d'une blessure au poignet gauche.

Pendant que Shapovalov réussissait à faire sa place dans le tableau principal, ses compatriotes ontariens Peter Polansky et Frank Dancevic n'ont pas été en mesure de l'imiter.

L'Américain Tim Smyczek a éliminé Polansky 6-3, 6-4 en 1 h 21 min tandis que le Moldave Radu Albot a vaincu Dancevic 6-2, 6-4 en 64 minutes.

Abanda battue

Un peu plus tôt en journée, la Montréalaise Françoise Abanda avait également dû plier bagage lorsque Viktoria Kuzmova, une Slovaque de 19 ans, l'a battue 6-3, 6-4 en 1 h 11 min.

La Montréalaise de 20 ans a été coulée par son propre service, alors qu'elle a été victime de six bris, trois dans chaque manche.