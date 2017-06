Roger Federer poursuit sa route à Halle

Associated Press Halle, Allemagne

Federer, qui convoite un 16e titre en carrière sur cette surface, a décoché cinq as et converti trois de ses quatre balles de bris, en route vers une victoire en une heure et demie au deuxième tour. Il n'a pas été confronté à la moindre balle de bris.

Le tennisman âgé de 35 ans affrontera au prochain tour le champion en titre Florian Mayer, un autre Allemand, qui a pris la mesure du Français Lucas Pouille 6-7 (6), 6-4, 6-3.

Plus tôt jeudi, la troisième tête de série Kei Nishikori a été contraint à l'abandon en raison d'une blessure pendant son match de deuxième tour contre Karen Khachanov.

Le Japonais tirait de l'arrière 3-2 lorsqu'il a dû déclarer forfait en raison d'une douleur à la hanche gauche.

Khachanov croisera le fer avec Andrey Rublev en quarts de finale. Rublev, qui a reçu une invitation pour le tableau principal de ce tournoi préparatoire à Wimbledon, a défait Mikhail Youzhny 6-0, 3-6, 6-3.