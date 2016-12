 Internationaux d'Australie: près de 50 millions $ en bourses 

Les organisateurs des Internationaux d'Australie ont indiqué qu'ils allaient offrir 50 millions $ AUS, soit 48,5 millions $ CAN en bourses pour l'édition 2017 du tournoi, dont 3.6 millions $ CAN chacun pour les gagnants des simples masculin et féminin.

Il s'agit d'une augmentation de 14% par rapport aux bourses offertes en 2016. Une défaite au premier tour vaudra d'ailleurs quelque 48 500 $ CAN dans ce tournoi qui sera lancé le 16 janvier.

Les Internationaux des États-Unis offrent les bourses les plus importantes en Grand Chelem, soit 62 millions $ CAN en tout et 4,7 millions $ CAN aux vainqueurs des simples.