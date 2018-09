Championnat CONCACAF: le Canada connaît son groupe

Le Canada a rejoint le Costa Rica, Cuba et la Jamaïque à la suite du tirage des groupes préliminaires en vue du Championnat féminin de la CONCACAF.

Le tournoi, qui sera disputé du 4 au 17 octobre prochain en Caroline du Nord et au Texas, sert de qualifications en vue de la Coupe du monde 2019, qu'accueillera la France. Les pays qui termineront aux trois premiers rangs seront de facto qualifiés. L'équipe qui terminera quatrième affrontera l'Argentine en match de barrage.

Les Canadiennes occupent actuellement le cinquième rang mondial, comparativement au 33e pour le Costa Rica, au 71e pour la Jamaïque et au 85e pour Cuba.

L'autre groupe comprend les États-Unis (no 1), le Mexique (25), Trinité-et-Tobago (50) et le Panama, non classé puisqu'il a été inactif pendant plus de 18 mois.