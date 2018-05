Les joueurs de l'Impact prêts pour Ibrahimović

« C'est quelqu'un qu'il faut surveiller, mais c'est quelqu'un qui sait très bien se faire oublier pendant de longues minutes », a décrit l'entraîneur-chef Rémi Garde.

« On peut très bien se dire : "Tiens, il n'est pas dans un grand jour", et finalement, on sait qu'il sera dans un grand jour de toute façon parce qu'il a beaucoup de talent. Au niveau de la concentration, c'est un joueur assez particulier à affronter, il faudra être vigilant là-dessus. »

On ignore si Rémi Garde avait déjà discuté du sujet au préalable avec le défenseur vétéran Rod Fanni, qui a maintes fois eu l'occasion de se frotter à Ibrahimović pendant les trois saisons où ils jouaient respectivement pour Marseille et le PSG, mais ils partagent la même vision du grand Suédois.

« C'est le genre de joueur de qui on peut s'attendre à tout, estime Fanni. Ça peut très bien se passer comme il peut être beaucoup moins présent sur le terrain. »

« Ce genre de joueurs peuvent très bien "rater" leur match et marquer deux buts. Ce sont des joueurs d'exception auxquels il faut toujours faire très attention. »

- Rod Fanni, défenseur de l'Impact

La taille d'Ibrahimović (6 pi 5 po) pourrait évidemment causer des problèmes à une équipe montréalaise pas particulièrement reconnue pour l'excellence de son jeu aérien.

Le gardien Evan Bush établit un parallèle avec le passage à Montréal de Didier Drogba.

« Si tu peux frustrer ces gars-là suffisamment pour les inciter à revenir de plus en plus profondément vers le milieu du terrain pour s'impliquer dans le match, c'est ce que tu peux faire de mieux.

« J'ai vu quelques-uns de leurs matchs jusqu'à présent où, peut-être parce qu'il ne recevait pas les ballons qu'il souhaitait, peut-être parce qu'il ne se sentait pas prêt à livrer autant de batailles physiques comme il y a quelques années, on le voyait revenir vers le milieu du terrain et devenir un fabricant de jeu. Didier faisait ça quand il était ici et il était plus efficace quand il était dans la surface. »

QUELLE DÉFENSE ?

À deux jours du coup d'envoi de ce match, l'incertitude était encore grande chez l'Impact quant à la défense qu'il sera possible de déployer face à Ibrahimović et au Galaxy de Los Angeles lundi.

Seulement trois défenseurs ont pu s'entraîner normalement vendredi, aucun d'entre eux n'étant un défenseur central naturel. Michael Petrasso a rejoint Chris Duvall et Jukka Raitala. Le latéral canadien s'était arrêté il y a quelques jours après avoir senti une douleur à un quadriceps, muscle auquel il avait subi une opération lors de son passage en Angleterre. Garde espère qu'il pourra être du nombre lundi.

Garde a émis un souhait similaire concernant le défenseur central Rudy Camacho, mais il serait étonnant qu'il se concrétise, le Français étant toujours à l'écart du groupe vendredi. Quant à Rod Fanni, qui avait quitté l'entraînement de façon « préventive » la veille, il est resté à l'intérieur vendredi.