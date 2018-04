L'Impact demeure sans victoire au Red Bull Arena

Alejandro Romero Gamarra a inscrit un superbe but en deuxième demie et les Red Bulls de New York ont vaincu l'Impact 3-1, samedi après-midi.

Pour une neuvième fois en autant de visites en saison régulière, les Montréalais ont subi un revers dans le stade qui a ouvert ses portes en 2010.

Gamarra a profité d'une belle remise de Bradley Wright-Phillips pour propulser son équipe en avant pour de bon, en deuxième demie. Wright-Phillips et Michael Murillo ont eux aussi fait bouger les cordages pour les Red Bulls (3-2-0), qui venaient tout juste d'être éliminés en demi-finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Jeisson Vargas, avec son troisième but de la campagne, a permis à l'Impact (2-4-0) de créer l'égalité grâce à un coup franc parfait, mais la défensive des hommes de Rémi Garde n'a pas été en mesure de résister.

Privé de Saphir Taïder, suspendu, et de Matteo Mancosu, blessé, le Bleu-blanc-noir a salué le retour au jeu d'Ignacio Piatti, qui n'avait pas foulé le terrain lors d'une défaite de 4-0 aux mains du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, la semaine dernière. Le défenseur français Rudy Camacho a quant à lui obtenu un premier départ avec la formation montréalaise.

L'Impact retournera à domicile après un voyage de trois parties à l'étranger et il effectuera sa rentrée au Stade Saputo samedi, contre Laurent Ciman et le Los Angeles F.C.

Les Red Bulls ont des ailes

L'Impact avait pu utiliser l'excuse de jouer à 10 contre 11 lors de son dernier match, mais contre les Red Bulls, même la formation complète n'a pas paru suffisante en début de rencontre.

Le défenseur Victor Cabrera a d'abord fait un cadeau à l'équipe locale, remettant le ballon directement dans les pieds de Florian Valot. Le milieu de terrain des Red Bulls a repéré son coéquipier Wright-Phillips, qui a facilement enfilé l'aiguille dès la cinquième minute.

Les visiteurs n'étaient pas au bout de leur peine. Deux minutes plus tard, le centre de Valot a été touché par le défenseur de l'Impact Rod Fanni et après un arrêt d'Evan Bush, la talonnade de Daniel Royer a été repoussée par Chris Duvall alors que le ballon flirtait avec la ligne des buts.

Les Montréalais ont finalement bourdonné à la demi-heure. Vargas a reçu un beau centre de Duvall, mais croyant qu'il était hors-jeu, son action peu convaincante a été bloquée par le gardien Luis Robles. Vargas a toutefois pris sa revanche à la 33e minute, lorsqu'il a nivelé le pointage en se donnant des airs de David Beckham. Sa frappe parfaite sur coup franc a laissé Robles sans réponse.

Les Red Bulls ont cogné à la porte à la 56e minute, quand Royer a vu son tir être stoppé par Bush, mais quelques secondes plus tard, Gamarra a accepté une passe de Wright-Phillips avant d'user d'une précision chirurgicale pour lober le ballon dans la lucarne à la gauche du gardien de l'Impact.

Murillo s'est joint à la fête alors qu'il ne restait qu'un quart d'heure de jeu. Il a vu Kemar Lawrence tout faire sur l'aile gauche avant de compléter sa mise en scène. Quelques minutes auparavant, Royer, qui va en faire des cauchemars, s'était encore buté à Bush dans la surface de réparation.