 Laurent Ciman sera de retour au stade Saputo le 21 avril 

Il s'agira du premier match du Belge contre son ancienne équipe, après qu'il eut été échangé le 12 décembre à la nouvelle équipe d'expansion de la MLS en retour du milieu Raheem Edwards et du défenseur latéral Jukka Raitala.

Cette annonce a été faite dans le cadre du dévoilement du calendrier complet de la prochaine saison de la troupe du nouvel entraîneur-chef Rémi Garde, jeudi. Il s'agira de la septième saison des Montréalais en MLS, et de la 25e dans l'histoire du club.

Le 19 décembre, l'Impact avait présenté une partie de son calendrier régulier en MLS. Le onze montréalais avait alors indiqué qu'il jouerait son premier match contre ses rivaux de l'Ouest canadien, les Whitecaps de Vancouver, le 4 mars au BC Place.

Le Bleu-blanc-noir se dirigera ensuite vers l'Ohio pour y affronter le Crew de Columbus, le 10 mars, avant de rentrer au bercail pour son match d'ouverture à domicile le 17 mars au Stade olympique contre le champion de la Coupe MLS, le Toronto FC.

L'équipe jouera ensuite trois matchs sur la route, d'abord contre les finalistes de la Coupe MLS, les Sounders de Seattle, le 31 mars, puis contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre le 6 avril et dans le New Jersey, face aux Red Bulls de New York, le 14.

L'Impact visitera également le Minnesota United pour la toute première fois de son histoire en MLS, le 26 mai.

La saison prendra fin le 28 octobre contre le Revolution au Gillette Stadium de Foxborough.

L'Impact disputera un total de 34 matchs, soit 17 à domicile, dont le premier au Stade olympique, et 17 sur la route.

> Consultez le calendrier de la saison 2018 de l'Impact